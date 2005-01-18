هشدار اردن به رژيم صهيونيستي در مورد تشديد خشونتها عليه مردم فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه الايام بحرين، خانم اسمي خضرسخنگوي دولت اردن با اعلام اين هشداربه مقامات تل آويوتصريح كرد:اين اقدامات منجربه تشديد بحران جديد وازبين رفتن تلاشهاي صلح پس ازاجراي انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين مي شود.

وي دركنفرانس خبري هفتگي خود با خبرنگاران درامان پايتخت اردن اظهارداشت:ما معتقديم اجراي انتخابات فلسطين يك فرصت بود واسراييل بايد بجاي دست زدن به بحرانهاي خطرناك درمناطق اشغالي فلسطين خصوصا نوارغزه ،ازاين فرصت بوجود آمده در جهت تحقق امنيت وثبات قدم برد.

آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي يكشنبه گذشته به نيروهاي اين رژيم دستورداد تاعليه فعاليتهاي گروههاي جهادي فلسطين درنوارغزه كه وي ازآن به عنوان گروههاي تروريستي ياد مي كنند وارد عمل شوند.



اين روزرنامه بحريني مي افزايد شارون پس ازبه هلاكت رسيدن شش نظامي صهيونيست درعمليات شهادت طلبانه مبارزان فلسطيني درگذرگاه المنطارتصميم گرفت تا تمام تماسهاي خود را با تشكيلات خودگردان فلسطين قطع كند.



درعين حال اسمي خضربا محكوم كردن اين تصميم نخست وزيررژيم صهيونيستي گفت: ما مي گوييم فرصت و آمادگي فلسطينيها و اعراب وجامعه بين المللي براي برداشتن گام درجهت اجراي طرح صلح نقشه راه وتشكيل دولت مستقل فلسطين مهيا شده است.

سخنگوي دولت اردن خاطر نشان ساخت:هرگونه تلاش براي تشديد دامنه خشونتها مانع ازرسيدن به اهداف مورد نظر مي شود.