مصطفی خرامان که این روزها مسئولیت آکادمی تازه‌تاسیس رمان را برعهده دارد درباره برنامه‌ها و ساختار این آکادمی به خبرنگار مهر، گفت: ما در نظر داریم در این آکادمی شرایطی را فراهم آوریم تا دوستانی که تاکنون به صورت حرفه‌ای داستان ننوشته‌اند ولی علاقمند به این عرصه از ادبیات هستند، بتوانند داستان‌هایشان را به نتیجه برسانند.

وی ادامه داد: انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برای کمک به تولید رمان کودک و نوجوان، آکادمی رمان را تشکیل داده و سعی ما بر این است که اگر فردی ایده‌ای برای نگارش رمان داشت کمکش کنیم اثرش تدوین شود و اگر هم کسی ایده‌ای نداشت ولی علاقه و استعداد داشت، بتواند ایده خوب پیدا کند.

مسئول «آکادمی رمان» با اشاره به اینکه روش‌های ایده‌پردازی و تبدیل شدن ایده به طرح از جمله مراحلی است که به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود، بیان کرد: وقتی طرح افراد در آکادمی تصویب شد آنها را به استادهای راهنما که از رمان‌نویسان حرفه‌ای هستند، معرفی می‌کنیم.

خرامان افزود: استاد راهنما فرد را همراهی می‌کند تا رمانش نوشته شود و سپس اثر نوشته شده بار دیگر در آکادمی مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگر تصویب شود ما طرح را به ناشرانی که با آنها توافق کرده‌ایم ارجاع می‌دهیم تا اثر منتشر شود.

این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان آیین‌نامه و شرایط شرکت در دوره‌های آکادمی را اینگونه تشریح کرد: هم اعضای انجمن و هم افراد غیرعضو می‌توانند برای شرکت در این آکادمی ثبت‌نام کنند که هزینه عضویت در آکادمی برای اعضا 50 هزار تومان و برای غیراعضا 100 هزار تومان است.

وی اضافه کرد: هر دوره کلاس‌های آکادمی 10 جلسه خواهد بود و تعداد شرکت‌کنندگان در جلسات حداکثر هفت نفر است که تاکنون از دور نخست کلاس‌ها دو جلسه آن در روزهای شنبه برگزار شده است ولی روز کلاس‌ها به سه‌شنبه تغییر خواهد کرد.

مسئول «آکادمی رمان» دوره زمانی تألیف رمان را با توافق نویسنده دانسته و گفت: پس از انقضای مهلت، نویسنده خسارت مورد توافق (حق‌الزحمه استاد) را پرداخت می‌کند. علاوه بر آن نوبت بررسی و ارائه‌ کار به ناشران از طرف آکادمی به تأخیر می‌افتد.

خرامان تعیین استاد راهنما را برعهده آکادمی دانست و تشریح کرد: در قرارداد ناشر با نویسنده قید خواهد شد که سهمی از حق‌الزحمه چاپ نخست اثر به استاد راهنما اختصاص می‌یابد همچنین در شناسنامه اثر نیز نام آکادمی رمان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ذکر خواهد شد.