نواي سازهاي ايراني در فرهنگسراي علوم

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، فعاليتهاي اين كانون شامل : كلاسهاي آموزش تئوري وسلفژ بصورت رايگان ، برگزاري كلاسهاي آواز براي تقويت اعضاي گره همخواني كر، برگزاري كلاسهاي مختلف آموزش موسيقي براي كليه سازهاي سنتي ، برگزاري سمينار هاي مختلف موسيقي ( پژوهشي - كاربردي تخصصي ) و... مي باشد.
روابط عمومي فرهنگسراي "علوم" وابسته به منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اعلام كرد: علاقمندان مي توانند جهت عضويت دراين كانون به نشاني ابتداي خيابان خوش جنوبي ، خيابان شهيد امير قلي ( نيكو) فرهنگسراي علوم مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 5715879 - 5732565 تماس حاصل نمايند.
نظر شما