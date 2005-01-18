  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۵۰

نواي سازهاي ايراني در فرهنگسراي علوم

كانون موسيقي فرهنگسراي علوم، به منظور پركردن اوقات فراغت جوانان عضو مي پذيرد.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، فعاليتهاي اين كانون شامل : كلاسهاي آموزش تئوري وسلفژ بصورت رايگان ، برگزاري كلاسهاي آواز براي تقويت اعضاي گره همخواني كر، برگزاري كلاسهاي مختلف آموزش موسيقي براي كليه سازهاي سنتي ، برگزاري سمينار هاي مختلف موسيقي ( پژوهشي - كاربردي تخصصي ) و... مي باشد.

روابط عمومي فرهنگسراي "علوم"  وابسته به منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اعلام كرد: علاقمندان مي توانند جهت عضويت دراين كانون به نشاني  ابتداي خيابان خوش جنوبي ، خيابان شهيد امير قلي ( نيكو) فرهنگسراي علوم مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 5715879 - 5732565 تماس حاصل نمايند.

کد مطلب 149699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها