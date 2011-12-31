  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۹:۰۸

رئیس سازمان صدا و سیما:

شبکه‌های برون مرزی نقشی بی‌بدیل در بیداری جهانی داشتند

شبکه‌های برون مرزی نقشی بی‌بدیل در بیداری جهانی داشتند

عزت‌الله ضرغامی در جمع سفرا و روئسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت: شبکه‌های برون مرزی رسانه ملی پا به پای بیداری جهانی حرکت کرده و در برخی مقاطع نقشی بی‌بدیل ایفا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس رسانه ملی در جمع سفرا و روسای نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت: منظور از مرابطه در آیه آخر سوره آل عمران مرزبانی است و به حسب روایات وارده شامل هر نوع مرزبانی اعم از نظامی، عقیدتی، سیاسی وفرهنگی است و سفرا خط مقدم پیکار با استکبار جهانی و مرزبانی از انقلاب اسلامی هستند.

وی با اشاره به عملکرد رسانه ملی از شروع بیداری اسلامی در منطقه گفت: شبکه‌های برون مرزی رسانه ملی پا به پای بیداری جهانی حرکت کرده و در برخی مقاطع نقشی بی بدیل ایفا کرده اند.

رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران کانون تحولات بیداری اسلامی در منطقه و بیداری جهانی در سراسر دنیاست افزود: آمریکایی‌ها در مقابل بیداری جهانی غافلگیر شده‌اند و بسیاری از اقدامات آنها منفعلانه است و به هیچ وجه نتوانسته‌اند در هیچ نقطه ای از جهان آن را به نفع خود مدیریت کنند.

ضرغامی با اشاره به اهمیت اقدامات رسانه‌ای در جنبش عظیم جهانی گفت: دیپلماسی رسانه‌ای بدنه اصلی دیپلماسی عمومی است و سفرا باید به طور حرفه‌ای به این مهم بپردازند.

کد مطلب 1496992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها