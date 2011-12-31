«عبادرضا اسلامی» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فعلی این موسسه که حدود 4 ماه است بدون مدیرعامل است و به همین دلیل به حالت نیمه فعال درآمده است، گفت: موسسه تا جایی که بتواند وظایفی را که بر عهده دارد، انجام می‌دهد اما به هر ترتیب هیئت مدیره ندارد و تا وقتی هم هیئت مدیره نداشته باشد، قطعاً این مشکلات ادامه دارد.

وی افزود: تصمیم در خصوص هیئت مدیره در حوزه اختیارات هیئت امنای موسسه است و من هم که چند بار پیگیری کرده‌ام، گفته‌اند در حال فکر کردن هستند تا انشاءالله چند آدم کارا و توانمند را شناسایی و به عنوان هیئت مدیره معرفی کنند.

معاون اداری - مالی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران همچنین درباره محل تامین اعتبار بودجه مورد نیاز برای نمایشگاه‌های استانی کتاب که همچنان در استان‌های مختلف کشور در حال برگزاری است، گفت: مشکلات در این خصوص وجود دارد و نمی‌شود آنها را کتمان کرد؛ از جمله این مسائل یارانه‌ای است که ما باید به کتاب‌ها بدهیم و مبلغ آن را پرداخت کنیم.

اسلامی در توضیح بیشتر این مسئله یادآور شد: همانطور که گفتم به دلیل نبود هیئت مدیره در موسسه، امکان امضای تفاهم‌نامه و عقد قراردادهای لازم برای این قبیل موارد، وجود ندارد.

این مقام مسئول در موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران موضوع تامین اعتبارات آن را از موسسه‌ای دیگر (کارآفرینان فرهنگ و هنر) تائید و اضافه کرد: این موسسه در چند مورد به ما کمک کرده است. ظاهراً معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد هم در فکر این است که این مشکل را به سرعت حل کند.

وی گفت: بر اساس آنچه وظیفه سازمانی من است، در حال پیگیری مشکلات موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی هستم که خدای نکرده وقفه‌ای در امور جاری آن پیش نیاید و بقیه‌اش بر عهده دیگر دوستان است.

معاون اداری - مالی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران همچنین احتمال تعدیل نیرو در این موسسه را به دلیل مسائل مالی رد کرد و افزود: حرفی در این زمینه مطرح نیست و ما فقط امیدواریم به زودی اعضای هیئت مدیره موسسه معرفی شوند.