محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر در خصوص بررسی راه‌اندازی مجدد ال‌سی ریالی از سوی شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی درخواست کرده است که دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی را در اسرع وقت آماده کرده و برای تصویب به این شورا ارایه کند.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: در این میان، به سبب اینکه اتاق بازرگانی بین‌المللی(icc) مقررات متحدالشکل ال‌سی را به عنوان یک مرجع بین‌المللی تصویب و منتشر می‌کند، کمیته ایرانی آی.سی.سی مستقر در اتاق بازرگانی نیز در این رابطه بررسی‌هایی را انجام و مشورت کارشناسی خود را در این رابطه در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.

بعد از اختلاس 3800 میلیارد تومانی در سیستم بانکی و سوءاستفاده برخی مسئولان بانکی در گشایش ال‌سی‌های ریالی، بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا برای بازنگری مجدد این ابزار، ارائه ال‌سی ریالی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کند.

البته بخش‌خصوصی توقف ال‌سی ریالی را یک نوع خودتحریمی می‌داند و معتقد است که بانک مرکزی باید هرچه سریعتر راه‌اندازی مجدد ال‌سی ریالی را در دستور کار قرار دهد.