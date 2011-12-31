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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۶

انتخابات مجلس شورای اسلامی/

162 داوطلب در استان کرمانشاه نام نویسی کردند

162 داوطلب در استان کرمانشاه نام نویسی کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تا عصر دیروز تعداد داوطلبان این دوره در استان کرمانشاه به 162 نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تا عصر دیروز، که آخرین فرصت برای ثبت نام از داوطلبان مجلس شورای اسلامی بود، تعداد داوطلبان مجلس شورای اسلامی در سطح استان کرمانشاه به 162 نفر رسید.

مسئولان اجرایی استان در امر انتخابات مجلس شورای اسلامی، از امروز شنبه کار بررسی صلاحیت داوطلبین در هیئت های اجرایی را شروع خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، در حوزه انتخابیه کرمانشاه 63 نفر، حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب 24 نفر، حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو 24 نفر، حوزه انتخابیه سنقر 20 نفر، حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین 17 نفر و حوزه انتخابیه پاوه ، روانسر، جوانرود و ثلاث باباجانی 14 نفر، برای رقابتهای انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی نام نویسی کردند.
 

کد مطلب 1497003

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