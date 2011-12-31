گردشگری زمستانی در همدان فراموش شد/ بارش برف شرط برگزاری جشنواره!

به گزارش خبرنگار مهر، در اظهار نظر اخیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هشت استان دارای ظرفیت برگزاری جشنوارههای زمستانی عنوان شدند که در میان آنها نام استان همدان با وجود دارا بودن آب و هوای زمستانی، دیده نمیشود.
براساس این اظهار نظر نام استانهای چهارمحال و بختیاری، فارس، اردبیل، کهکیلویه و بویراحمد و چند استان دیگر در میان این اسامی دیده میشود و این درحالی است که همدان به لحاظ بهره مندی از ظرفیت های گردشگری حرف های زیادی برای گفتن دارد.
این درحالیست که در پنج سال اخیر با آغاز فصل سرد زمستان جشنواره زمستانی در استان همدان برگزار میشود.
اما شاید بی ربط نباشد اگر اظهار نظر مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان در خصوص شرط گذاری برای برگزاری این جشنواره را در انتخاب شدن یا نشدن همدان به عنوان یکی از استان های هدف در برگزاری جشنواره زمستانی مرتبط دانست.
بارش برف، شرط برگزاری جشنواره زمستانی در همدان!
اسدالله بیات در هفته گذشته در اظهار نظری بارش برف را شرط برگزاری جشنواره زمستانی همدان اعلام کرد.
به گفته وی در راستای ایجاد رونق در بخش گردشگری زمستان و با توجه به ظرفیت ارزشمند استان همدان در این زمینه، برنامههای ویژهای در این زمینه تدارک دیده می شود اما به شرط آنکه برف زمستانی روی خود را به همدان نشان دهد.
اما آنچه در این وادی جای تامل دارد، اینکه آیا باید برای ایجاد فضایی شاد هرچند اندک، منتظر وقوع پدیده هایی این چنینی بود!
شاید بی ربط نباشد اگر گفته شود دیگر این موضوع که رونق گردشگری در یک مقصد به فصل مناسب آن بستگی دارد، کمی کهنه شده باشد، چراکه امروزه تمام کشورهایی که در زمینه گردشگری فعالند به دنیال راهکارهایی هستند که در همه فصلها و در همه روزها اعم از آفتابی و بارانی و برفی و حتی طوفانی، گردشگران را به سوی خود بکشانند.
یکی از کارشناسان گردشگری استان همدان در این خصوص با بیان اینکه گردشگری در زمستان موضوعی است که علاقمندانی در همه جای دنیا دارد، گفت: هنگامی که از گردشگری زمستانی صحبت میکنیم، اولین موضوعی که به ذهن متبادر میشود، انجام ورزشهای زمستانی در کوههای پر برف است که همین مورد مشتاقان بسیاری در میان گردشگران دارد.
تینا احمدی با بیان اینکه برگزاری کمپینگهای زمستانی و انجام فعالیتها و ورزشهای متنوع زمستانی دارای پیشینه قابل توجهی است، گفت: دیدار از سایتهای تاریخی و طبیعی در فصل زمستان که تنها در فصل بهار و تابستان عادت به دیدار از آنها داریم، خود خالی از جذبه نیست.
احمدی برگزاری جشنوارهها، کنسرتهای موسیقی، نمایشگاهها و آیینهای باستانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این موارد میتواند گردشگران خارجی و داخلی را به سوی مقاصد گردشگری زمستانی بکشاند و برای آنها انگیزهای مضاعف ایجاد کند.
وی با بیان اینکه گردشگران علاقمندند که در مقصد گردشگری خود انواع خدمات را دریافت کنند، گفت: گردشگران نه تنها خواهان لذت بردن از طبیعت و فرهنگ هستند، بلکه به هتل مناسب و غذای لذیذ و موسیقی به یاد ماندنی نیز میاندیشند.
آداب و رسوم مردم همدان در فصل سرما جاذبه گردشگری است
وی افزود: آئینها و رسومی که به مناسبت فصل سرما در استان همدان و شهرستان های مختلف آن برگزار میشود می تواند برای بسیاری جذاب باشد.
این کارشناس گردشگری ادامه داد: مردم استانهای مختلف با توجه به فرهنگ خاص خود در فصول سرد سال مراسمهای آیینی متنوعی را برگزار میکنند، که ممکن است برخی از این آئینها همچون شب یلدا که در سراسر کشور مرسوم است در مناطق مختلف با آداب گوناگون و متنوعی برگزار شود و چنین مراسمی خود جاذبهای گردشگری برای فصل سرما محسوب میشود.
وی ورزشهای زمستانی را بهانهای مناسب برای رونق گردشگری در فصول سرد سال دانست و گفت: اگرچه تفریحات زمستانی از هزینه بالایی برخوردار است و تنها برای قشر خاصی امکان استفاده از ورزشهای زمستانی همچون اسکی وجود دارد، اما برای علاقهمندان به این ورزش نیز پیستهای اسکی مناسبی در استانهای غربی از جمله همدان موجود است که نیاز به معرفی بیشتر دارد.
باید امکان استفاده از ظرفیتهای موجود را در تمام ایام سال فراهم کرد
وی تاکید کرد: باید با برنامهریزی مناسب امکان استفاده از ظرفیتهای موجود را در تمام ایام سال فراهم کرد.
یکی دیگر از فعالان گردشگری همدان نیز بر لزوم همراهسازی گردشگران با ظرفیتهای فصل سرما و معرفی پتانسیلهای این فصل در حوزه گردشگری تاکید کرد.
توحید امامی درباره اهمیت توسعه گردشگری زمستانی گفت: کشور ایران از اقلیم چهارفصل برخوردار است و این تنوع آب و هوایی موجب شده آمار سفر در فصول مختلف سال در نوسان باشد.
امامی ادامه داد: در این میان فصول بهار و تابستان به دلیل برخورداری از شرایط جوی پایدار بیشترین آمار گردشگران را از آن خود کردهاند اما سفر در فصلهای پاییز و زمستان به دلیل مسائل آموزشی و سرمای هوا دچار رکود میشود.
وی افزود: فصلهای پاییز و زمستان به ویژه آخرین فصل سال در زمینه سفر و گردشگری از اقبال چندانی برخوردار نیستند و همواره شاهد رکود صنعت گردشگری در این فصول از سال بودهایم؛ این در حالی است که این دو فصل از ظرفیت بالایی در زمینه گردشگری برخوردار هستند.
ظرفیتهای گردشگری همدان در فصل سرد سال معرفی شود
وی با تاکید بر لزوم همراهسازی گردشگران با فصل سرما و مطرح شدن ظرفیتهای گردشگری فصل زمستان گفت: از دلایل این رکود نبود اطلاعات کافی در خصوص گردشگری زمستانی است که تاثیر زیادی در کاهش آمار سفرهای فصل زمستان دارد.
یکی دیگر از کارشناسان نیز با تایید صحبت های همکاران خود اظهار داشت: در زمستان شبها کوتاه است و این امر برای گردشگر آزاردهنده خواهد بود و باید شبهای گردشگران داخلی و خارجی را خاطرهانگیز کرد.
نعیم الهیاری افزود: یکی از مواردی که در شبهای زمستان میتواند با برنامهریزی دقیق به عنوان یک مورد بینظیر در دنیا مطرح شود، نقالی شبانه در رستورانهای سنتی و یا هر مکان مناسب دیگری است.
الهیاری گفت: اجرای موسیقی سنتی، نقالی ابیات شاهنامه، قصه سرایی، شعر خوانی و تفال به اشعار حافظ، همان فرهنگ غنی ایرانی ماست که به آنها بیتوجه هستیم، درحالیکه همه آن کشورهای صاحب نام در عرصه گردشگری از چنین فرصتهایی بهترین استفاده را میبرند.
الهیاری اضافه کرد: تصور کنید که در حمام قلعه همدان چای مینوشید یا در حیاط کاروانسرای شریفیه همدان همراه با دوستان جمع شدهاید و در همین حال به قصه رستم و دیو سفید گوش فرا دادهاید که همه اینها در شبها و مخصوصا شبهای زمستان در این همه آثار تاریخی که در ایران داریم، اجرا شدنی است.
احیا قابلیتهای گردشگری، گردشگری زمستانه را در همدان نهادینه میکند
در همین خصوص مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: احیا و به روز کردن قابلیتها در ایام سرد سال از اقداماتی است که میتواند در صورت پایدار بودن، گردشگری زمستانه را در استان همدان نهادینه کند.
اسدالله بیات عنوان کرد: قابلیتهای گردشگری و جاذبههای طبیعی از فرصتهایی است که در هر فصل میتواند پایدار و ماندگار باشد و میتوان با برنامهریزی و مدیریت رونق گردشگری را در ایام غیر پیک برنامهریزی و سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در این مناطق ترغیب کرد.
بیات با بیان اینکه معرفی جاذبههای گردشگری در هر فصلی امکانپذیر است، افزود: همدان با دارا بودن آثاری طبیعی همچون غار علیصدر میتواند همواره مورد انتخاب گردشگران متعدد در فصل زمستان قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: این غار با دمای ثابت 14 درجه سانتیگراد و برخورداری از هوای مطبوع همواره پذیرای گردشگران است؛ بهگونهای که دمای 40درجه تابستان و دمای زیر صفر زمستان پس از ورود به غار به 14 درجه تبدیل میشود.
بیات عنوان کرد: این فرصتی برای ترغیب برنامهریزان سفر و سرمایهگذاران است تا با محور قراردادن چنین جاذبههایی بستههای سفر و گردشگری همدان را طراحی کنند.
تلهکابین گنجنامه از ظرفیت های گردشگری زمستانی در همدان است
وی از تلهکابین گنجنامه بهعنوان دیگر ظرفیت استان همدان نام برد و گفت: مجموعه ورزشی و تفریحی گنجنامه از دیگر مواردی است که میتواند دامنههای برفگرفته الوند را به جاذبه ای بیبدیل تبدیل کند و گردشگران با تسهیلاتی که در این منطقه ایجاد شده جذب استان شوند.
بیات یادآور شد: در صورتی که مقدمات سفر در فصل زمستان فراهم شود، مردم برای سفر به استانهای دارای ظرفیت گردشگری در این فصل ترغیب میشوند.
وی افزود: وجود زیرساختهای موثر در برنامهریزی برنامهریزان سفر، مدیریت فعالان گردشگری و آماده بودن شرایط برای ماندگاری مسافر در فصلهای سرد سال از عواملی است که میتواند همدان را به قطب گردشگری زمستانی در کشور تبدیل کند.
بیات با بیان اینکه جذب گردشگر در عرصه ملی و بینالمللی با تبلیغات و اطلاعرسانی گسترده امکانپذیر میشود، تاکید کرد: با تبلیغات و اطلاعرسانی گردشگری زمستانی میتوان همدان را یک قطب قوی گردشگری معرفی کرد.
بنابراین پرواضح است که اگر قرار است برای گردشگری زمستانی برنامهای داشته باشیم باید حال و هوای آن را ایجاد کنیم.
همدان از لحاظ برگزاری آیینهای سنتی در زمستان کم مایه نیست و برخی جشن ها و سبک زندگی مردم همدان برای بسیاری از هم وطنان ایرانی هنوز ناشناخته است.
در همین خصوص برگزاری جشن کوسه گلین از مراسمی است که در زمستان برگزار میشود و میتوان برای آنها با توجه به فصل مناسب گردشگری در این استان برنامهریزی کرد.
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