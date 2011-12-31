مبارزه با فساد اداری نیازمند فرهنگسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مطهری عصر سه شنبه در همایش منطقه‌ای یک روزه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که با حضور استان‌های همدان، کرمانشاه و کردستان در همدان برگزار شد، افزود: باید اقدامات موثری برای تقویت این فرهنگ در ادارات شکل گیرد.

مطهری افزود: برای کاهش فساد اداری در دستگاه های اجرایی همدان آیین نامه هایی به تمامی دستگاه های اجرایی این استان ابلاغ شده است.

نقاط آسیب پذیر 42 دستگاه اجرایی در همدان شناسایی شد

وی شناسایی و اولویت بندی نقاط آسیب پذیر در 42 دستگاه اجرایی استان همدان را از اقدامات انجام شده برای کاهش فساد اداری در این استان اعلام کرد.

مطهری گفت: ارائه راهکار علمی و ملزم کردن فرمانداری ها برای تشکیل ستاد مبارزه با فساد اداری از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه گلوگاههای آسیب پذیر ادارات استان همدان توسط بازرسان ویژه ای شناسایی شده است، گفت: در سال گذشته 52 دوره آموزشی مرتبط با مبارزه با فساد اداری به مدت 22 هزار و 420 نفر ساعت برگزار شد.

مطهری گفت: در نیمه نخست امسال نیز 43 دوره به مدت 26 هزار و 186 نفر ساعت در این زمینه برگزار شده است.

ستاد سلامت اداری استان همدان تشکیل شد

معاون استاندار همدان همچنین از تشکیل ستاد سلامت اداری استان همدان خبر داد و عنوان کرد: این ستاد دارای سه کمیته شامل کمیته پیشگیری از فساد، کمیته علمی و فرهنگی مقابله با فساد و کمیته مقابله با فساد است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمانشاه نیز گفت: ستاد پیشگیری و مبارزه با رشوه در این استان تشکیل شده و راهکارهای اجرای آیین نامه فساد اداری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

211 مورد سکونتگاه فسادخیز در ادارات کرمانشاه شناسایی شد

کیومرث کلانتری افزود: همچنین 211 مورد سکونتگاه فساد خیز در دستگاه های اجرایی کرمانشاه شناسایی شده است.

معاون استاندار کرمانشاه اضافه کرد: طبق نظر سنجی های صورت گرفته 96 درصد از مراجعان دستگاه های اجرایی بیش از تعرفه مصوب از سوی دولت وجهی پرداخت نکرده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان نیز با بیان اینکه قوانین و مقرراتی وجود دارد که یکدیگر را نقض می کنند، گفت: این قوانین باید منسوخ شود.

فساد اداری تبعات سیاسی ایجاد و به ناآرامی اجتماعی منجر می شود

موسی مرادیانی با تاکید بر اینکه فساد اداری تبعات سیاسی ایجاد و به نا آرامی اجتماعی منجر می شود، گفت: شفاف سازی فرایندهای اداری به کاهش و پیشگیری از فساد منجر می شود.

وی مراجعه حضوری را یکی از علل موثر در رشوه گیری ارزیابی و بیان کرد: با تحقق دولت الکترونیک تا حدود زیادی از فساد اداری جلوگیری می شود.