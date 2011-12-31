72 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور در بازدید از وضعیت بافت فرسوده شهرستان نهاوند از توابع استان همدان با تاکید بر اینکه برنامه ریزی های لازم برای نوسازی این مناطق انجام شده است، افزود: تاکنون شش هزار هکتار از این مقدار احیا و بازسازی شده و طبق قانون باید سالانه هفت هزار هکتار از این مقدار احیا و بازسازی شود.

سالانه 10 درصد از بافت های فرسوده شهری در کشور بهسازی می شود

کیان پور با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه سالانه 10 درصد از بافت های فرسوده شهری در کشور بهسازی و احیا می شود، گفت: طبق قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 50 درصد از بافت فرسوده در کشور احیا و بازسازی شود.

کیان پور با اشاره به اینکه برای تشویق ساکنان مناطق بافت های فرسوده به نوسازی و ایمن سازی مسکن، شرایط پرداخت تسهیلات باید راحت تر و ساخت مسکن ها در قالب انبوه سازی انجام شود، گفت: در چند شهر کشور برای تشویق مردم به امر نوسازی عوارض صدور پروانه ساخت رایگان شده است.

وی افزود: در راستای نوسازی بافت فرسوده شهرها تا قبل از سال 87 فقط 10 هزار واحد مسکونی فرسوده تسهیلات دریافت کرده بودند که این رقم در سال 88 به 30 هزار واحد رسیده و در تا پایان سال جاری به 150 هزار واحد خواهد رسید.

46800 واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک معرفی شده اند

کیان پور با اشاره به اینکه در این خصوص تاکنون 46 هزار و 822 واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانکهای عامل معرفی شده اند، گفت: در سال گذشته به چهار هزار واحد مسکونی، تسهیلات ودیعه اسکان موقت پرداخت شد که امسال این تسهیلات به 20 هزار واحد مسکونی پرداخت می شود.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اضافه کرد: امسال از مجموع بافتهای فرسوده نوسازی شده در کشور 100هزار واحد مسکونی بهره برداری می شود.

وی پرداخت تسهیلات ویژه مسکن به ازای هر واحد در کشور را مبلغ 20 میلیون تومان برای واحدهای سنتی ساز و 25 میلیون تومان برای واحدهای صنعتی ‌ساز اعلام کرد و ادامه داد: صدور عوارض توسط شهرداری برای متقاضیان احداث ساختمان در این بافت‌ها رایگان است.

معتمدان محله باید زمینه توانمندسازی مناطق را جهت‌ دهی کنند

معاون وزیر راه و شهرسازی در جمع معتمدان حاشیه شهر همدان نیز با تاکید بر اینکه معتمدان محل باید به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان مانع از ساخت و سازهای غیرقانونی شوند، گفت: معتمدان محله باید زمینه توانمندسازی مناطق را جهت‌ دهی کنند.

کیان پور با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 200 پروژه خرد و کلان در پنج محله حاشیه نشین همدان اجرا شده است، گفت: این پروژه ها با اختصاص اعتباری افزون بر 45 میلیارد تومان توسط منابع استانی و دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، ترمیم و بهسازی روکش آسفالت، ایجاد پارک محله، احداث کتابخانه و انشعابات آب و گاز است.

دستگاه های فرهنگی همدان برای رفع نیازهای فرهنگی حاشیه شهر تلاش کنند

وی با بیان اینکه دستگاه های فرهنگی استان همدان باید در رفع نیازهای فرهنگی تفریحی این مناطق تلاش کنند، افزود:تاکنون طرح های خوبی در مناطق حاشیه شهر همدان اجرا شده است که با همکاری بیشتر می توان این طرح ها را سرعت بخشیده و زمان اجرای آن را کوتاه تر کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شهر همدان پایلوت محرومیت زدایی در توانمند‌سازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی است، گفت: در حال حاضر شرکت عمران و مسکن ساز همدان به صورت مستقل و به نمایندگی از شرکت عمران و بهسازی شهر ایران هفت پروژه را با اعتباری افزون بر سه میلیارد و 300 میلیون تومان در دست اجرا دارد.

کیان پور با بیان اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی فاقد سند روز به روز بیشتر می شود، گفت: مسئولان باید از این امر جلوگیری کنند تا این ساخت سازها قانونمند و کنترل شده باشد.

یک هزار و 981 هکتار بافت فرسوده در همدان شناسایی شده است

وی یادآور شد: در استان همدان نیز یک هزار و 981 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که برنامه ریزی های لازم برای شناسایی سکونت گاه های غیر رسمی در مناطقی با جمعیت زیر 100 هزار نفر نیز باید انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به بازدید صورت گرفته از بافت فرسوده منطقه پای قلعه شهرستان نهاوند نیز گفت: با توجه به اینکه عملیات اجرایی بخشی از معبر دوخواهران به پایان رسیده، برای تکمیل مسیر باقی مانده مبلغ 15 میلیارد ریال اختصاص می یابد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: مبلغ پنج میلیارد ریال از این اعتبار از سوی استانداری، پنج میلیارد ریال از سوی شهرداری و پنج میلیارد ریال نیز از سوی شرکت مادرعمران و بهسازی شهری ایران به این امر اختصاص می یابد.