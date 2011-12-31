دستگیری موسیقیدان قلابی در ویلای جنگلی

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده از اوایل مهر امسال همزمان با طرح شکایتی مردی در پلیس آگاهی ورامین در دستور کار ماموران قرار گرفت. او در شکایتش گفت: نهم مهر مردی به مغازه ام مراجعه کرد و با معرفی خود به عنوان موسیقیدان مدعی شد قصد برگزاری یک کنسرت بزرگ در ورامین را دارد. او مبلغی را به صورت پیش پرداخت داد و قرار شد دو روز بعد حدود 10 میلیون تومان تجهیزات موسیقی و مونتاژ صدا را به محل برگزاری کنسرت ببرم. دیروز او و همسرش با یک خودروی گران قیمت به مغازه ام آمده و تجهیزات لازم را انتخاب کردند. بعد همراه آنها راهی محل برگزاری محل کنسرت شدیم. در میان راه آنها در محلی خلوت توقف کرده و مرا با تهدید اسلحه به بیرون از ماشین پرت کردند. بعد هم با سرقت تجهیزات از محل فرار کردند.

پس از این شکایت تیمی از ماموران پلیس آگاهی با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ورامین تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند. در حالی که هیچ ردی از سارقان در دست نبود دومین شکایت از متهمان در اداره آگاهی مطرح شد.

زوج سارق این بار نیز با مراجعه به مغازه ای در یافت آباد بیش از 15 میلیون تومان تجهیزات را برای برگزاری کنسرت اجاره کرده و با رها کردن صاحب مغازه در ورامین متواری شده بودند.

کارآگاهان که احتمال می دادند متهمان از مجرمان سابقه دار باشند به بررسی آلبوم تبهکاران حرفه ای پرداخته و از این طریق هویت یکی از متهمان به نام شهروز 38 ساله را شناسایی کردند. شهروز که در رشته موسیقی تحصیل کرده تا کنون هفت بار به اتهام سرقت و خیانت در امانت دستگیر و روانه زندان شده بود. پس از تحقیقات گسترده مشخص شد دزدان در یک ویلای جنگلی در شمال کشور مخفی شده اند. سرانجام شهروز و همسرش در یک عملیات ضربتی دستگیر و برای تحقیقات به اداره آگاهی منتقل شدند.

متهمان در ابتدا منکر هرگونه جرمی شدند اما پس از روبرو شدن با شاکیان لب به اعتراف گشوده و به دوفقره سرقت اعتراف کردند.

مرد تبهکار در جریان بازجویی ها گفت: سال گذشته پس از آزادی از زندان با مردی به نام سیروس آشنا شدم . او وقتی متوجه شد من تبحر خاصی در رشته موسیقی دارم نقشه سرقت ها را طراحی کرد. او همچنین برای فریب طعمه ها یک دستگاه خودروی گران قیمت را در اختیار من و همسرم قرار داده بود. حالا هم تجهیزات سرقت شده در مخفیگاه او است.

همسر شهروز نیز ادعا کرد با تهدید همسرش و به اجبار در سرقت ها با او همراه بوده است.

قاضی کوهپایه بازپرس شعبه دوم دادسرای ورامین پس از تحقیق از متهمان آنها را با قرار قانونی روانه زندان کرد.همچنین از افرادی که به این شیوه مورد دستبرد قرار گرفته اند خواست برای طرح شکایت و شناسایی متهمان به اداره آگاهی ورامین مراجعه کنند.