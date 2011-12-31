امارات بزرگترین واردکننده فرش ایرانی/ صادرات غیررسمی فرش به آمریکا

فیصل مرداسی در گفتگو با مهر گفت: امارات با واردات 67 میلیون دلار فرش دستباف ایرانی، هم اکنون در جایگاه اول در زمینه واردات این کالا قرار گرفته است و به نظر نمی‌رسد که این کشور بتواند تقاضای مشتریان فرش دستباف را بی‌پاسخ بگذارد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: صادرات فرش دستباف ایرانی به امارات نشانگر این است که در 8 ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ایران توانسته صادرات را با رشد 34 درصدی به این کشور تجربه کند و بر این اساس، امارات متحده عربی هم اکنون بزرگترین کشور واردکننده فرش دستباف از ایران است.

وی با بیان اینکه آلمان در رتبه دوم در زمینه واردات فرش دستباف بعد از امارات قرار گرفته است، تصریح کرد: آلمان با اختلاف 7 میلیون دلاری با امارات در زمینه واردات فرش دستباف ایرانی، هم اکنون در جایگاه دوم قرار گرفته است.

مرداسی به صادرات بیش از 320 میلیون دلار فرش دستباف در 8 ماهه ابتدای سال جاری اشاره و خاطرنشان کرد: در8 ماهه نخست امسال326.5 میلیون دلار فرش دستباف ایرانی به خارج از کشور صادر شده که این میزان از نظر وزنی معادل 4 هزار و 58 تن بوده که به 77 کشور دنیا راه یافته است.

وی اظهار داشت: لبنان، ایتالیا، ژاپن، سوئد، کانادا، قطر، سوئیس و انگلستان نیز رتبه‌های سوم تا دهم واردکنندگان فرش ایرانی را در 8 ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده‌اند، این درحالی است که در میان 37 کشور عمده واردکننده فرش دستباف ایران، بیشترین رشد صادرات هم از نظر ارزشی و هم از لحاظ وزنی به پاکستان، تاجیکستان و افغانستان تعلق دارد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران بازارهای برزیل، ترکیه، مالزی و سنگاپور را بازارهای جدیدی برای فرش دستباف ایرانی دانست و گفت: صادرات فرش دستباف به این کشورها نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد عمده‌ای برخوردار بوده است.

وی افزود: بیشترین خریداران فرش دستباف ایرانی در آسیا متمرکز شده‌اند که آمارها حکایت از صادرات 147 میلیون دلاری به این کشورها دارد، ضمن اینکه قاره‌های اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

مرداسی گفت: در 8 ماهه نخست امسال در برخی از کشورها رشد صادرات را هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی شاهد هستیم که بوده ایم که کشورهای امارات، ژاپن، کانادا، لبنان، سوئد، قطر، دانمارک، استرالیا، مالزی، ترکیه، سنگاپور و افغانستان از آن جمله‌اند.

وی اظهار داشت: در برخی از کشورها نیز رشد صادرات تنها از نظر ارزش بوده است که ایتالیا، انگلستان، اتریش، بزیل و چین در این گروه قرار می‌گیرند و برخی از کشورها مانند سوئیس تنها رشد وزنی را در واردات فرش ایرانی تجربه کرده‌اند.

مرداسی صادرات فرش دستباف ایرانی را علیرغم چالش‌های پیش رو در اقتصاد دنیا، امیدوار کننده دانست و گفت: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا بتوانیم رقم‌های صادرات فرش دستباف ایرانی را در ماههای باقیمانده سال، قوت بخشیم.

وی همچنین در خصوص تحریم واردات فرش دستباف ایرانی از سوی آمریکا نیز گفت: صادرات رسمی به آمریکا و به نام فرش ایران وجود ندارد؛ اما به شیوه غیر رسمی و از طریق کانال‌های واسط همچنان فرش کشورمان در بازار آمریکا مشتری خود را می‌یابد.

تحریم واردات فرش دستباف ایرانی از سوی امریکا، بروز انقلاب‌های عربی و متاثر شدن بازار این کشورها در کنار ایجاد آشفتگی اقتصادی در بازارهای اروپایی، سه چالش اصلی فراروی صادرکنندگان فرش ایرانی بوده است که روند صادرات فرش ایران را به ویژه در ماههای نخست امسال را کند کرده است.

به گفته مرداسی، فعالیت در بازارهای جدید صادراتی و در پیش بودن برگزاری چندین نمایشگاه برون‌مرزی از جمله دموتکس آلمان و نیز دموتکس شانگهای این امید را تقویت می‌کند که با وجود چالش‌های سه‌گانه، شاهد عددی مطلوب برای صادرات فرش ایران در پایان سال جاری باشیم.