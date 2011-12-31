تنفس در سالن کشتی بابل مشکل بود

محمد طلایی، سرمربی تیم کشتی آزاد نفت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نیروی انتظامی قبل از آغاز مسابقه ما برابر خونه به خونه برای متفرق کردن جمعیت زیادی که اطراف سالن حضور داشتند، اقدام به استفاده از گاز اشک آور کرد که با توجه به شکسته بودن شیشهها، بو بسیار تند و شدیدی به داخل سالن میآمد.
وی دلیل تجمع بیش از اندازه مردم اطراف سالن کشتی شهر بابل را بلیت فروشی بیش از ظرفیت سالن عنوان و تصریح کرد: این موضوع باعث شد که تنفس در سالن مسابقه برای کشتی گیران بسیار مشکل شود اما بعد از حدود 30 دقیقه تاخیر مسابقه آغاز شد.
دارنده مدالهای نقره و برنز جهان در مورد شرایط تیم نفت در لیگ کشتی خاطر نشان کرد: تیم ما با توجه به مشکل ابتدای فصل و رفتن تعدادی زیادی از کشتی گیران به دیگر تیمها نتوانست به خوبی بسته شود ولی انتظار ما از برخی کشتی گیران بیش از این بود.
دیدار تیمهای نفت تهران و خونه به خونه بابل جمعه شب با نتیجه 6 بر یک به سود تیم بابلی به پایان رسید.
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