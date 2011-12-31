81 نفر در استان قزوین برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال الدین حسینی در این باره اظهار داشت: 49 نفر در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک، 17 نفر در حوزه انتخابیه تاکستان و 15 نفر هم در حوزه انتخابیه بوئین زهرا ثبت نام کرده اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد چهار نفر زن و 77 نفر مرد برای انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.

حسینی یادآور شد: 30 درصد افراد در روز آخر ثبت نام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قزوین اقدام کرده اند.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری قزوین بیان کرد: رسیدگی به صلاحیت این افراد از 10 دی ماه به مدت 10 روز در هیئت های اجرایی آغاز خواهد شد.

نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 12 اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد.