استفاده از پروتئین حلزون دریایی در درمان سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، پروتئین هموسیاتین این حلزون دریایی که به "لیمپت قفلی" شهرت دارد، اکسیژن را در خون لیمپت حمل می کند. این پروتئین با نام اختصاری KLH پروتئینی بسیار بزرگ، تقریبا به اندازه یک ویروس بوده و حاوی انواع مختلف اپیتوپها است، بخشی از آنتی ژنهایی که توسط سیستم ایمنی بدن شناخته می شوند. اپی توپها سیستم ایمنی بدن را وادار می کند تا پادتن تولید کند.

زمانی که پزشکان KLH را وارد جریان خون انسان می کنند واکنش شدید ایمنی را دریافت می کنند و از این رو در صورتی که عوامل نوع خاصی از سرطان به این پروتئین وصل شده باشد، سیستم ایمنی بدن برای نابود کردن آنها برانگیخته خواهد شد.

این پروتئین بر خلاف برخی از جایگزینهای ترکیبی غیر سمی هستند و پزشکان از این پروتئین برای ساخت واکسنهایی استفاده می کنند که برای شکستن پایداری بیماری سرطان به کار گرفته می شوند. به گفته محققان بدن انسان سلولهای سرطانی را تحمل می کند زیرا باور دارد این سلولها بخشی از خود بدن هستند اما شکسته شدن این تحمل می تواند درمان بیماری را ساده تر سازد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، در حال حاضر بیش از هزاران نوع واکسن حاوی KLH، دارویی که برای درمان اعتیاد نیز کاربرد خواهد داشت، در حال سپری کردن دوره های آزمایشی خود هستند و در عین حال استفاده از این دارو برای درمان سرطان مثانه در اروپا و آسیا مجاز اعلام شده است.