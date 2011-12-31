احمد گزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال شاهین بوشهر در فصل نقل و انتقالات و همچنین انتخاب مدیرعامل جدید این باشگاه اظهار داشت: ما تا به امروز سه میلیارد تومان بابت مطالبات مالی بازیکنان و کادر فنی باشگاه شاهین بوشهر پرداخت مالی داشته‌ایم به طوری که کمترین دریافتی یک بازیکن در تیم ما 22 درصد و بیشترین آن 60 درصد بوده است.

وی با ایراد گرفتن از نحوه ناعادلانه پرداخت‌های مالی توسط مدیران وقت باشگاه شاهین بوشهر اظهار داشت: البته مدیران وقت باشگاه شاهین بوشهر در آن زمان شاید مجبور بودند برای جذب بازیکنان بزرگ و غیربومی بدین شکل عمل کنند، چون صحبت‌های بدی در خصوص پرداخت مطالبات مالی بازیکنان پشت سر باشگاه شاهین مطرح می‌شد.

گزی در همین خصوص افزود: با تلاش‌های افراشته قرار است منابع مالی خوبی توسط اسپانسر جدید در اختیار باشگاه شاهین بوشهر قرار گیرد. ضمن اینکه ما به دلیل حضور تیم شاهین در فینال جام حذفی که با شکست تیم مس کرمان در مرحله نیمه نهایی همراه بود، در مجموع 60 میلیون تومان به بازیکنان تیم پاداش داده و به هریک از بازیکنان تیم، کارت بیمه طلایی دادیم تا طی یکسال از مزایای درمانی رایگان بهره‌مند شوند.

رئیس هیئت موسسین باشگاه شاهین بوشهر با اعلام اینکه درصدی دیگر از مطالبات مالی بازیکنان و کادر فنی این تیم نیز پیش از شروع نیم فصل پرداخت خواهد شد، در خصوص جدایی شکوری و طالب‌لو از تیم شاهین گفت: پیش از بازی با تیم مس کرمان آقای افراشته با هادی شکوری صحبت کرده و او را مجاب کرده است که در تیم شاهین بماند، ضمن اینکه با حل مشکلات طالب‌‎لو، این بازیکن نیز در تیم شاهین خواهد ماند. درصددیم با تامین منابع مالی نسبت به جذب یک مدافع راست، هافبک راست و یک مهاجم اقدام کنیم.

وی در خصوص انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه شاهین بوشهر گفت: بهمن دهقان به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه شاهین بوشهر با نظر هیئت مدیره باشگاه انتخاب شد و افراشته، رئیس هیئت مدیره نیز با وی مذاکراتی انجام داده که قرار است وی طی این هفته به بوشهر بیاید.

گزی در خاتمه ضمن انتقاد شدید از مطلب درج شده در یکی از سایت‌های خبری در خصوص حضور تیم شاهین در فینال رقابت‌های جام حذفی گفت: درج مطالبی در خصوص تیم شاهین بوشهر و حضور این تیم در فینال جام حذفی در یکی از سایت‌های خبری باعث آزردگی شدید هواداران تیم شاهین و مردم بوشهر شده است و ما ضمن شکایت از این سایت تا آخرین لحظه این موضوع را در مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم تا منجر به نتیجه شود، حتی اگر باعث تعطیلی این سایت شود.