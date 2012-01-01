محمدعلی گودینی درباره آثار در دست انتشارش به خبرنگار مهر گفت: سه زندگینامه داستانی با نام‌های «زلزله عاشورا» درباره محمدتقی فلسفی، منبری سرشناس تهران، «سرباز وطن» درباره سرلشگر ارتش قاسمعلی ظهیرنژاد و «هرمز مرد کامل» درباره شهید هرمز ستاری نوشته و تحویل ناشر داده‌ام.

وی ادامه داد: کتاب اول را وزارت ارشاد، کتاب دوم را نشر آجا و کتاب سوم را نشر فاتحان منتشر می‌کنند که این آثار به دلیل اینکه درباره شخصیت‌های بزرگ و مطرحی هستند در نوع خود منحصر به فرد خواهند بود.

نویسنده «تالار پذیرایی پایتخت» درباره یک اثر داستانی که در دست انتشار دارد نیز توضیح داد: «دختران پاتوق» یک مجموعه داستان با موضوع زنان و مسائل اجتماعی است. قهرمانان این کتاب زنانی از همه اقشار هستند که به فراخور شرایطشان مسایل و مشکلات مختلفی دارند.

گودینی افزود: این داستان‌ها پیش از این به طور پراکنده در مطبوعات و یا دیگر مجموعه‌هایم منتشر شده بود، ولی تصمیم گرفتم آنها را در یک مجموعه منسجم گردآوری کنم که در نهایت به «دختران پاتوق» منجر شد که آن را نشر هزاره ققنوس تا نمایشگاه کتاب سال آینده منتشر خواهد کرد.

وی همچنین درباره اثر دیگرش با نام «ترکش‌های دوقلو» بیان کرد: مجموعه داستان دفاع مقدسی «ترکش‌های دوقلو» را هم نشر هزاره ققنوس در دست چاپ دارد که به نمایشگاه کتاب تهران می‌رسد. این کتاب برای گروه سنی بزرگسال نوشته شده است.

نویسنده «لبخند تلخ» در پایان گفت: از کارهای تجدید چاپی‌ام هم به تازگی چاپ دوم «آسمان پرستاره» توسط مرکز اسناد انقلاب منتشر شده و سوره مهر نیز قرار است رمان «تالار پذیرایی پایتخت» را تجدید چاپ کند. رمان «آتش سرد» را هم قرار است بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به ناشر دیگری بدهد تا تجدید چاپ شود.