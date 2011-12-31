اختصاص سهمیه 30درصدی برای ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین سرورالدین - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در چهارمین سفر استانی هیئت دولت به ایلام در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی این استان افزود: اعضای هیئت علمی می توانند در این خصوص پیشنهادها و راهکارهای عملی خود را ارائه کنند تا ما هم آن را بررسی و در صورت موجه بودن آن را اجرایی کنیم.

وی از اعضای هیئت علمی به عنوان پشتوانه فکری و برنامه ریزی کشور یاد کرد و گفت: اعضای هیئت علمی باید با شناخت کمبودها و کاستی ها بتوانند ضعفها را به فرصت تبدیل کنند و از این قشر فرهیخته انتظار می رود که در جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور پیشنهادها و راهکارهای سازنده ای ارائه کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرایط اخذ مجوز نشریات علمی - پژوهشی گفت: اخذ مجوز برای نشریات علمی - پژوهشی شرایط و مقررات خاصی دارد ولی کمیسیون نشریات وزارت علوم در خصوص دانشگاه های نوپا و در حال توسعه تمهیداتی را با رعایت مقررات در نظر می گیرد.

وی همچنین در خصوص سیستم متمرکز جذب دانشجویان دکتری و تغییرات در آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی اظهار داشت : فراخوان جذب دانشجویان دکتری در جهت رعایت عدالت در جذب این دانشجویان بوده و همچنین در آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیت علمی نیز علاوه بر ارائه مقاله ISI به انجام امور پِژوهشی و فعالیت های فرهنگی نیز امتیاز داده می شود.