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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۷

ابراز نگرانی اسرائیل از بیداری اسلامی در منطقه

ابراز نگرانی اسرائیل از بیداری اسلامی در منطقه

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به تحولات خاورمیانه و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های صهیونیستی، "بنی گانتز" که روز جمعه در یک دبیرستان در اشکلون صحبت می کرد، گفت: تحولات کنونی در کشورهای منطقه ممکن است به اوج گیری سازمان های اسلامی ضد اسرائیلی منجر شود.

گانتز افزود: در شرایط کنونی این مسئله ممکن و محتمل به نظر می رسد.

قیام های مردمی اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که از تونس آغاز شده در حال تبدیل شدن به یک جریان فکری آزاد و مستقل از دولت ها در برابر نه تنها تحولات داخلی کشورها بلکه در خصوص روند جاری در خاورمیانه است.

مصر، تونس و لیبی از جمله کشورهایی هستند که در آنها انقلاب به نتیجه رسید و با روی کار آمدن جنبش ها و احزاب اسلامی، این حرکت در حال تبدیل شدن به نماینده مطالبات واقعی ملت های مسلمان منطقه است.

درخواست برای قطع رابطه با اسرائیل یکی از مطالبات مردمی و احزاب اسلامی در منطقه است که رژیم صهیونیستی پیشتر و بارها نگرانی خود را از این تحولات اعلام کرده بود.

رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل همچنین مدعی تهدید بودن ایران برای منطقه شد، و گفت: یک ائتلاف جهانی می تواند این تهدید ایران را خنثی کند.

گانتز همچنین به حمله شهرک نشینان افراطی به فلسطینی ها و ارتش اسرائیل اشاره کرد و گفت: این مشخصه حملات تروریستی را دارد.

کد مطلب 1497024

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