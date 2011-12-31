96 نفر در کردستان داوطلب نمایندگی مجلس شدند

مرتضی جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ثبت نام شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در استان کردستان اظهار داشت: در مدت زمان اعلام شده برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای پنج حوزه انتخابیه در استان کردستان در مجموع 96 نفر ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلام شده از ستادهای انتخابات شهرستان های استان کردستان حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره با 39 نفر بیشترین آمار ثبت نامی را به خود اختصاص داده است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کردستان بیان کرد: در حوزه انتخابیه بیجار 16 نفر، حوزه انتخابیه قروه و دهگلان 15 نفر، حوزه مریوان و سروآباد 9 نفر و در حوزه سقز و بانه نیز 17 نفر ثبت ‌نام کرده ‌اند.

جوانمردی با اشاره به ترکیب جنسیتی افراد ثبت نام شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان یادآور شد: به جز سه نفر خانم در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران تمامی افراد ثبت ‌نام شده در سایر حوزه‌ های انتخابیه این استان مرد هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری انتخابات میان‌ دوره ‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان کردستان اشاره کرد و گفت: ثبت ‌نام از متقاضیان این بخش نیز از اول تا هفتم دی ماه جاری ادامه داشت و افراد متقاضی برای ثبت نام به فرمانداری شهرستان سنندج مراجعه کردند.

رئیس کمیته اطلاع ‌رسانی ستاد انتخابات استان کردستان افزود: برای کاندیدا شدن در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری که همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود نیز هشت نفر ثبت‌ نام کرده‌ اند.

جوانمردی با اشاره به آمادگی کامل استان کردستان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری عنوان کرد: در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد و با بسیج تمامی امکانات زمینه لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و با مشارکت حداکثری مردم فراهم شده است.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر تمامی شش نماینده فعلی مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی برای دوره بعدی نیز ثبت نام کرده اند و البته در کنار این مهم نمایندگان سابق استان در دوره های گذشته نیز بار دیگر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند.

استان کردستان دارای شش نماینده در مجلس شورای اسلامی است و به دلیل شهادت مرحوم ماموستا شیخ الاسلام در سال 88 انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در این استان نیز برگزار می شود.