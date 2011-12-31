بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در قم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم با بیان اینکه فعالیت هیئت اجرایی انتخابات برای بررسی محل استقرار شعب اخذ رأی و تعداد آنها از روز شنبه آغاز شده است، اظهار داشت: این در حالی است که هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به موازات این اقدام، بررسی صلاحیت‌ها را آغاز کرد که با تداوم کار و مطابق با زمان‌بندی انتخابات، نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان به هیئت نظارت بر انتخابات استان قم ابلاغ خواهد شد.



وی با اشاره به اجرای مکانیزه این مرحله از انتخابات تصریح کرد: با بهره برداری مناسب از علم روز و استفاده مکانیزه از امکانات سعی در تسریع بخشیدن به مراحل انتخابات و مطلوب کردن شرایط انتخاباتی است.



فرماندار قم بیان داشت: اساس انتخابات عدالت محوری و امانت داری و مشارکت حداکثری بر اساس قانون مداری خواهد بود چراکه رعایت قانون باعث تقویت و امنیت انتخابات خواهد شد.



حقیقی مقدم با بیان اینکه روند ثبت نام از داوطلبان حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان دهنده وجود سلایق مختلف و افراد گوناگون با روحیاتی متفاوت است، افزود: تمامی این موارد باعث شده است تا انتخابات چشمگیر و حساسی را در 12 اسفند ماه شاهد باشیم.



وی در ادامه رعایت قانون و خودداری از تبلیغات زود هنگام را از جمله توصیه‌های کارآمد به کاندیداها دانست و در این رابطه اعلام کرد: کاندیداها باید طبق برنامه‌ریزی انتخابات بر اساس ماده 56 قانون انتخابات در موعد مقرر خود تبلیغات را آغاز کنند.



حقیقی مقدم اظهار داشت: طبیعی است رفتارهای انتخاباتی کاندیداها در تمام مراحل مورد بررسی و نظارت قرار دارد و تخلف از قانون در بررسی صلاحیت کاندیداها تاثیرگذار است.



وی تعداد ثبت نام شدگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در قم را 61 نفر اعلام کرد و افزود: 61 نفر برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 53 نفر آنها از آقایان و 8 نفر از بانوان هستند.



فرماندار قم در ادامه با بیان اینکه جوان‌ترین داوطلبان دارای 30 سال سن است گفت: مسن‌ترین افراد ثبت نام شده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای 71 سال سن است.



وی با اشاره به تعداد روحانیون داوطلب برای حضور در این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: 6 نفر از مجموعه ثبت نام شدگان روحانی و دارای مدارک حوزوی، 5 نفر دارای مدرک دکترا، 39 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، 11 نفر دارای مدرک کارشناسی هستند که با استناد به بندهای قانون اساسی حائز شرایط ثبت نام شناخته شده‌اند.

