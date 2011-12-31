38 داوطلب نمایندگی مجلس در مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی مطلق افزود: در اجرای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 21 آیین نامه اجرایی آن، تمهیدات لازم برای ثبت نام داوطلبان از سوم دی ماه تا نهم دی ماه فراهم و ثبت نام داوطلبان در موعد مقرر انجام شد.

قهرمانی مطلق اظهار داشت: از 38 داوطلب ثبت نام شده تعداد آقایان 33 نفر و تعداد خانمها 5 نفر بوده است.

وی با اشاره به ثبت نام داوطلبان در سامانه جامع انتخابات اضافه کرد: پنج داوطلب در وزارت کشور و 33 داوطلب با حضور در فرمانداری همدان ثبت نام خود را انجام دادند.

قهرمانی مطلق در خصوص مدارک تحصیلی داوطلبان یادآور شد: شش داوطلب با مدرک تحصیلی دکتری، 28 داوطلب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و چهار داوطلب ایثارگر با مدرک تحصیلی کارشناسی ثبت نام شده است.

وی افزود: از داوطلبان ثبت نام شده سه نفر داوطلب سابقه قبلی نمایندگی مجلس را دارند.

فرماندار شهرستان همدان ادامه داد: ‌در این دوره از انتخابات میزان سن داوطلبین حداقل 30 سال و حداکثر 75 سال تعیین شده است.

وی اضافه کرد: در محدوده سنی 30 تا 35 سال سه داوطلب، 36 تا 40 سال هشت داوطلب، 41 تا 45 سال 11 داوطلب، 46 تا 50 سال هفت داوطلب، 51 تا 55 سال پنج داوطلب و 56 تا 60 سال دو داوطلب و 61 تا 65 سال ذو داوطلب ثبت نام شدند.