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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۲

فرماندار همدان:

38 داوطلب نمایندگی مجلس در مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین ثبت نام کردند

38 داوطلب نمایندگی مجلس در مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین ثبت نام کردند

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان همدان از ثبت نام 38 داوطلب نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه انتخابیه همدان و فامنین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی مطلق افزود: در اجرای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 21 آیین نامه اجرایی آن، تمهیدات لازم برای ثبت نام داوطلبان از سوم دی ماه تا نهم دی ماه فراهم و ثبت نام داوطلبان در موعد مقرر انجام شد.

قهرمانی مطلق اظهار داشت: از 38 داوطلب ثبت نام شده تعداد آقایان 33 نفر و تعداد خانمها 5 نفر بوده است.

وی با اشاره به ثبت نام داوطلبان در سامانه جامع انتخابات اضافه کرد: پنج داوطلب در وزارت کشور و 33 داوطلب با حضور در فرمانداری همدان ثبت نام خود را انجام دادند.

قهرمانی مطلق در خصوص مدارک تحصیلی داوطلبان یادآور شد: شش داوطلب با مدرک تحصیلی دکتری، 28 داوطلب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و چهار داوطلب ایثارگر با مدرک تحصیلی کارشناسی ثبت نام شده است.

وی افزود: از داوطلبان ثبت نام شده سه نفر داوطلب سابقه قبلی نمایندگی مجلس را دارند.

فرماندار شهرستان همدان ادامه داد: ‌در این دوره از انتخابات میزان سن داوطلبین حداقل 30 سال و حداکثر 75 سال تعیین شده است.

وی اضافه کرد: در محدوده سنی 30 تا 35 سال سه داوطلب، 36 تا 40 سال هشت داوطلب، 41 تا 45 سال 11 داوطلب، 46 تا 50 سال هفت داوطلب، 51 تا 55 سال پنج داوطلب و 56 تا 60 سال دو داوطلب و 61 تا 65 سال ذو داوطلب ثبت نام شدند.

قهرمانی مطلق در پایان گفت: بررسی صلاحیت داوطلبان از زمان ثبت نام آغاز شده و بیستم دیماه نتیجه اولین مرحله بررسی صلاحیت ها که در هیئت های اجرایی انجام می شود به داوطلبان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1497029

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