نمایشگاه حماسه نهم دی 88 در گلزار شهدای "سیدفتح الله" ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه تخصصی شب گذشته با حضور معاون طرح و عملیات یگان ویژه نیروی انتظامی، مسئولان شهرستان ورامین و خانواده های شاهد و ایثارگر افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.

دبیر اجرایی نمایشگاه حماسه نهم دی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران بیان کرد: این نمایشگاه به مدت 10روز از ساعت 9 صبح تا 21 در محل گلزار شهدای سیدفتح الله ورامین پذیرای علاقه مندان است.

سیدمحمد زاهدی افزود: در نمایشگاه حماسه 9 دی ورامین سعی شده از نگاه سطحی به حماسه نهم دیماه به خصوص حرکت کفن پوشان ورامینی اجتناب و بیش از ظاهر به عمق مسائلی که در جریان حماسه 9 دی اتفاق افتاد، پرداخته شود.

وی گفت: سال گذشته چهار نمایشگاه در مناطق مختلف ورامین در زمینه فتنه 88 و حماسه نهم دیماه برگزار شد که سعی کردیم با برنامه ریزیهای مناسب و رفع نواقص موجود، نمایشگاهی در خور شأن مردم شهرستان ورامین تدارک دیده شود.

آثار نمایشگاه در قالب مفاهیم هنری عرضه شده است

این مسئول ادامه داد: مفاهیم ارائه شده در این نمایشگاه با استفاده از مفاهیم هنری عرضه شده و از پرداختن مستقیم به امور مربوط به فتنه 88 پرهیز شده، زیرا اعتقاد داریم که مردم به درستی و خوبی عوامل اصلی فتنه را شناخته اند و نیازی نیست به طور مستقیم عوامل فتنه را در قالب عکس یا تصویر به آنها معرفی کنیم.

وی یادآور شد: این نمایشگاه از هشت غرفه تشکیل شده که هر کدام از مفاهیم خاصی برخوردار هستند و به ترتیب مورد بازدید علاقه مندان قرار می گیرد تا در نهایت به غرفه اصلی که سخنان مقام معظم رهبری در خصوص حماسه نهم دیماه که شاخص عملکرد است، ختم می شود.

وجود 130 تابلو از جریانات مختلف فتنه سال 88 و حماسه نهم دی

زاهدی افزود: در این نمایشگاه 130 تابلو از جریانات مختلف فتنه سال 88 و حماسه نهم دیماه درمعرض دید علاقه مندان قرار گرفته که برای سهولت دسترسی به مطالب نمایشگاه، فلش کارتهایی با موضوع تابلوهای عرضه شده در نمایشگاه به حاضران در نمایشگاه ارائه می شود.

گفتنی است در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، سامانه اینترنتی به عنوان "عصر انتظار" قرار گرفته که در آن 400 مقاله، مطلب، پوستر، عکس و فیلم مربوط به جریان فتنه و حماسه نهم دی آورده شده و علاقه مندان می توانند از آنها نیز استفاده کنند.