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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۹:۴۱

دهقان در گفتگو با مهر:

مشکلاتی دارم که باید در تهران بمانم/ از بوشهری‌ها ممنونم

مشکلاتی دارم که باید در تهران بمانم/ از بوشهری‌ها ممنونم

بهمن دهقان که از سوی هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شده است، اعلام کرد به علت مشکلاتی که دارد، باید در تهران بماند.

بهمن دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر اعلام شده از سوی احمد گزی، رئیس هیئت موسسین باشگاه شاهین در خصوص انتخاب وی به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه گفت: من مشکلاتی دارم و به خاطر بیماری پدرم باید در تهران بمانم.

وی در ادامه افزود: از همه مسئولان و هواداران باشگاه شاهین بوشهر که تا این اندازه به من لطف داشتند، ممنونم. آنها همیشه با محبت‌های خود من را شرمنده می‌کنند ولی مشکلاتی دارم که باید در تهران بمانم.

دهقان در مقطعی که مدیرعامل شاهین بوشهر بود، برنامه 3 ساله و چشم انداز راهبردی باشگاه با عنوان "شاهین 93" را برای این باشگاه تدوین کرد. تصویب و تایید چارت اداری باشگاه، تدوین و مکتوب شدن مرام‌نامه کانون هواداران و تدوین و تایید اساسنامه کانون هواداران باشگاه، تصویب آیین‌نامه‌های کمیته‌های فنی و انضباطی و تشکیل این کمیته‌ها از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط بهمن دهقان در این باشگاه بوشهری بوده است.

کد مطلب 1497033

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