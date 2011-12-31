ضرورت احیای هویت اسلامی/ آغاز دهه سوم فعالیت مجمع جهانی اهل بیت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پس از اشاره به آیه نور در قرآن آمده است : دهههای پایانی قرن بیستم سالهای سرگردانی بشریت بود. عصر پر آشوبی که انسانهای خسته از نظریههای مادی و مجروح از جنگها و منازعات پی در پی، دائماً از چاله یک "ایسم" به چاه "ایسم" دیگری دچار میشدند و راهی برای خروج از این دور باطل نمیدیدند.
در آن سالهای حیرت، جهان اسلام هم در بند استعمارگران و استثمارگران بینالمللی گرفتار بود و شیعیان نیز ـ مانند میلیونها مسلمان دیگر ـ اسیر حاکمان دستنشاندهای بودند که یوغ بندگی زورمداران جهانی را بر گردن داشتند.
در آن شرایط ظلمانی، خداوند اراده کرد تا بار دیگر منت را بر بندگان خویش تمام کند و نور را بر زمین بگستراند. انقلاب اسلامی که به دست پیروان صدیق اهل بیت(ع) در سرزمین ایران به پیروزی رسید انفجار نوری بود که چون آذرخشی، شب تیره جاهلیت مدرن را درنوردید، خواب قدرتهای زورگو را آشفته ساخت، نور خدا را دیگر بار بر دلهای مشتاقان تابانید و صبح صادق حاکمیت اسلام ناب را آشکار ساخت.
در ادامه بیانیه مجمع جهانی اهل بیت(ع) آمده است: این انقلاب مبارک همانطور که امید تمامی مستضعفان جهان ـ از هر نژاد و دین ـ بود، بیش از همه بر امت اسلام و به طور اخص بر شیعیان جهان تأثیر گذاشت؛ تأثیری که اینک آثار آن را در بیداری سرزمینهای اسلامی و انقلابهای مصر و تونس و یمن و بحرین و عربستان و... مشاهده میکنیم.
در این بیانیه با اشاره به تأسیس"مجمع جهانی اهلبیت(ع)" در 10 دیماه 1369 تأکید شده است: مجمع جهانی اهلبیت(ع) در طول دو دهه فعالیت، گامهای مؤثری در راه سازمان دادن به شیعیان جهان برداشته است. «حمایت از تأسیس و فعالیت دهها مجمع اهلبیتی و سازمان و مؤسسه اسلامی» ، «تشکیل پنج کنگره بزرگ جهانی با حضور صدها عضو از بیشتر کشورهای جهان» و «برگزاری همایشهای گوناگون بینالمللی، منطقهای، ملی و محلی» از جمله اقداماتی است که مجمع در این راه انجام داده است.
در ادامه این بیانیه با تأکید بر احیای "هویت اسلامی نسل نو" از سوی مجمع جهانی اهل بیت(ع) تصریح شده است: مجمع جهانی اهلبیت(ع) باوجود تمامی کمبودها و محدودیت ها اقدامات بزرگی را در راه خدمت به امت اسلام و رفع نیازهای فکری، فرهنگی، علمی، تربیتی و تبلیغی مسلمانان ارائه کرده است؛ که تولید و انتشار هزاران کتاب، نشریه، نرمافزار و برنامههای دیداری و شنیداری به 40 زبان زنده دنیا تنها گوشهای از این خدمات بزرگ است.
در این بیانیه با سپاس از حمایت همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی در طی سالها فعالیت مجمع جهانی اهل بیت(ع) به ویژه « آیت الله خامنهای» یادآور شده است: این نهاد اکنون در دهه سوم حیات خود اهداف بزرگی را برای آینده ترسیم نموده و همه کسانی که دل در گرو پیامبر اکرم (ص) و خاندان گرامی او دارند، در هر موقعیت و با هر رنگ و نژاد و زبان ، می توانند با پیوستن به مجمع جهانی اهل بیت آن را در راه رسیدن به اهدافش یاری دهند.
در پایان این بیانیه چنین آمده است: مجمع جهانی اهلبیت(ع) شجره مبارکهای است که بدون انحراف به شرق و غرب و در پرتو کوکب درخشان ولایت فقیه تلاش میکند نور خداوند را در گوشه گوشه جهان بگستراند و با ترویج معارف ثقلین پاک، مصداق "نور علی نور" باشد.
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