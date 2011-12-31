ضرورت احیای هویت اسلامی/ آغاز دهه سوم فعالیت مجمع جهانی اهل بیت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پس از اشاره به آیه نور در قرآن آمده است : دهه‏های پایانی قرن بیستم سال‏های سرگردانی بشریت بود. عصر پر آشوبی که انسان‏های خسته از نظریه‏های مادی و مجروح از جنگ‏ها و منازعات پی در پی، دائماً از چاله یک "ایسم" به چاه "ایسم" دیگری دچار می‏شدند و راهی برای خروج از این دور باطل نمی‏دیدند.

در آن سال‏های حیرت، جهان اسلام هم در بند استعمارگران و استثمارگران بین‏المللی گرفتار بود و شیعیان نیز ـ مانند میلیون‏ها مسلمان دیگر ـ اسیر حاکمان دست‏نشانده‏ای بودند که یوغ بندگی زورمداران جهانی را بر گردن داشتند.



در آن شرایط ظلمانی، خداوند اراده کرد تا بار دیگر منت را بر بندگان خویش تمام کند و نور را بر زمین بگستراند. انقلاب اسلامی که به دست پیروان صدیق اهل بیت(ع) در سرزمین ایران به پیروزی رسید انفجار نوری بود که چون آذرخشی، شب تیره جاهلیت مدرن را درنوردید، خواب قدرت‏های زورگو را آشفته ساخت، نور خدا را دیگر بار بر دل‌های مشتاقان تابانید و صبح صادق حاکمیت اسلام ناب را آشکار ساخت.



در ادامه بیانیه مجمع جهانی اهل بیت(ع) آمده است: این انقلاب مبارک همانطور که امید تمامی مستضعفان جهان ـ از هر نژاد و دین ـ بود، بیش از همه بر امت اسلام و به طور اخص بر شیعیان جهان تأثیر گذاشت؛ تأثیری که اینک آثار آن را در بیداری سرزمین‏های اسلامی و انقلاب‏های مصر و تونس و یمن و بحرین و عربستان و... مشاهده می‏کنیم.



در این بیانیه با اشاره به تأسیس"مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)" در 10 دیماه 1369 تأکید شده است: مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) در طول دو دهه فعالیت، گام‏های مؤثری در راه سازمان دادن به شیعیان جهان برداشته است. «حمایت از تأسیس و فعالیت ده‏ها مجمع اهل‏بیتی و سازمان و مؤسسه اسلامی» ، «تشکیل پنج کنگره بزرگ جهانی با حضور صدها عضو از بیشتر کشورهای جهان» و «برگزاری همایش‏های گوناگون بین‏المللی، منطقه‏ای، ملی و محلی» از جمله اقداماتی است که مجمع در این راه انجام داده است.

در ادامه این بیانیه با تأکید بر احیای "هویت اسلامی نسل نو" از سوی مجمع جهانی اهل بیت(ع) تصریح شده است: مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) باوجود تمامی کمبودها و محدودیت ها اقدامات بزرگی را در راه خدمت به امت اسلام و رفع نیازهای فکری، فرهنگی، علمی، تربیتی و تبلیغی مسلمانان ارائه کرده است؛ که تولید و انتشار هزاران کتاب، نشریه، نرم‏افزار و برنامه‏های دیداری و شنیداری به 40 زبان زنده دنیا تنها گوشه‏ای از این خدمات بزرگ است.



در این بیانیه با سپاس از حمایت همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی در طی سالها فعالیت مجمع جهانی اهل بیت(ع) به ویژه « آیت الله خامنه‏ای» یادآور شده است: این نهاد اکنون در دهه سوم حیات خود اهداف بزرگی را برای آینده ترسیم نموده و همه کسانی که دل در گرو پیامبر اکرم (ص) و خاندان گرامی او دارند، در هر موقعیت و با هر رنگ و نژاد و زبان ، می توانند با پیوستن به مجمع جهانی اهل بیت آن را در راه رسیدن به اهدافش یاری دهند.



در پایان این بیانیه چنین آمده است: مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) شجره مبارکه‏ای است که بدون انحراف به شرق و غرب و در پرتو کوکب درخشان ولایت فقیه تلاش می‏کند نور خداوند را در گوشه گوشه جهان بگستراند و با ترویج معارف ثقلین پاک، مصداق "نور علی نور" باشد.