حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره دانش افزایی از مهر ماه امسال آغاز شده و نیمسال اول آن اواخر دی ماه به پایان می‌رسد.



وی اضافه کرد: در این دوره آموزشی 50 نفر از مداحان و شاعران در مرکز آموزش‌های آزاد فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی مشغول تحصیل هستند.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم افزود: نیمسال دوم این دوره آموزشی نیز نیمه دوم بهمن ماه آغاز خواهد شد.



حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده با اشاره به ضرورت برگزاری دوره‌های دانش افزایی برای مداحان و شاعران اظهار داشت: مداحان و شاعران در این دوره‌ها علاوه بر آشنایی با تاریخ و سیره پیامبر اسلام(ص) با موضوعاتی همچون دستگاه موسیقی سنتی و آواشناسی، اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی مداحی، نظم و نثر، احکام عمومی و... آشنا می‌شوند.



وی تاکید کرد: ارتقای سطح دانش مداحان و شاعران می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش آسیب‌ها و تولید و ارائه آثار فاخر داشته باشد.

