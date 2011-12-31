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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

نجاریان‌زاده به مهر خبر داد:

برگزاری دوره دانش‌افزایی شاعران و مداحان در قم

برگزاری دوره دانش‌افزایی شاعران و مداحان در قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری دومین دوره دانش افزایی شاعران و مداحان این استان خبر داد.

حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره دانش افزایی از مهر ماه امسال آغاز شده و نیمسال اول آن اواخر دی ماه به پایان می‌رسد.

وی اضافه کرد: در این دوره آموزشی 50 نفر از مداحان و شاعران در مرکز آموزش‌های آزاد فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی مشغول تحصیل هستند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم افزود: نیمسال دوم این دوره آموزشی نیز نیمه دوم بهمن ماه آغاز خواهد شد.

حجت‌الاسلام نجاریان‌زاده با اشاره به ضرورت برگزاری دوره‌های دانش افزایی برای مداحان و شاعران اظهار داشت: مداحان و شاعران در این دوره‌ها علاوه بر آشنایی با تاریخ و سیره پیامبر اسلام(ص) با موضوعاتی همچون دستگاه موسیقی سنتی و آواشناسی، اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی مداحی، نظم و نثر، احکام عمومی و... آشنا می‌شوند.

وی تاکید کرد: ارتقای سطح دانش مداحان و شاعران می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش آسیب‌ها و تولید و ارائه آثار فاخر داشته باشد.
 

کد مطلب 1497038

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