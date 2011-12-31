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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

کرمی:

100 درصد جمعیت 10 تا 29 سال شهرستان روانسر باسواد هستند

100 درصد جمعیت 10 تا 29 سال شهرستان روانسر باسواد هستند

روانسر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش وپرورش شهرستان روانسر گفت: با برنامه های انجام شده در این چند سال، جمعیت 10 تا 29 سال در شهرستان روانسر به طور کامل باسوادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم کرمی با اشاره به اینکه برابر برنامه پنجم توسعه همه جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال شهرستان روانسر باسواد خواهند شد، گفت: در حال حاضر بیش از 97 درصد از مردم شهرستان روانسر در گروه های سنی 10تا 49 سال  با سواد هستند.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان روانسر افزود: از همه ظرفیت های آموزش و پرورش و مشارکت مسئولان محلی برای تحقق باسوادی در این شهرستان  استفاده خواهیم کرد.
 
کرمی تاکید کرد: با همکاری فرمانداری، بخشداری های مرکزی و شاهو، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی پس از شناسایی و پالایش بی سوادان در "سامانه راستی آزمایی " بیش از 726 نفر در سطح شهر و 306نفر در سطح روستاهای این شهرستان بی سواد هستند.
 
کرمی در پایان گفت: در دوره های سواد آموزی، تکمیلی و تحکیم سواد بیش از 220نفر با همکاری 21نفر از آموزشیاران و آموزش دهندگان در کلاس های آموزشی نهضت سواد آموزی مشغول تحصیل هستند.
 
کد مطلب 1497040

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