اتحادیه فوتبال آلمان به اظهارات کاپلو واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال انگلستان گفته قوانین باید به گونهای باشد که تیمها نتوانند استعدادهای جوان را بدزدند تا بدین ترتیب توازن در سطح بین المللی برهم نخورد.
کاپلو در ادامه صحبتهای خود به تیم ملی آلمان اشاره کرده که در جام جهانی 2010 با 11 بازیکن دوملیتی از جمله "مسوت اوزیل" و "سردار تاسکی" با اصلیتی ترکیهای حضور پیدا کرد. این بازیکنان به آلمان کمک کردند تا در این رقابتها با نتیجه 4 بر یک مقابل انگلستان به برتری برسد و به نظر میرسد زخم کاپلو از این شکست هنوز التیام نیافته و در آستانه رقابتهای یورو 2012 به این موضوع اشاره دوبارهای داشته است.
بر پایه گزارش ساکرنت، اتحادیه فوتبال آلمان اگرچه تصمیم ندارد به اظهارات کاپلو در قالب بیانیه رسمی پاسخ دهد اما در ارتباط با این موضوع ناراحت است.
در خصوص اوزیل، این بازیکن که جزو نسل سوم ترک به حساب میآید، در آلمان متولد شده و و در تمام ردههای سنی این کشور به بازی پرداخته است. انگلیسیها نیز چنین معادلی در تیم ملی کشورشان دارند. "دنی ولبک"، بازیکن تیم فوتبال منچستریونایتد، اصلیتی غنایی دارد اما بازی برای تیم ملی انگلستان را برگزید و در دیدار با مونته نگرو در چارچوب رقابتهای مقدماتی یورو 2012 برای نخستین بار با پیراهن این تیم به میدان رفت.
آرسن ونگر، مربی فرانسوی آرسنال، یکی از کسانی است که مخالف استفاده تیمها از بازیکنان دوملیتی نیست. وی گفت: شما نمیتوانید کشوری را به دلیل اینکه بازیکنانش آلمانی و انگلیسی نیستند سرزنش کنید.
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