زمینه نوسازی کارخانجات تولید آرد در کشور فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افرازه اظهار داشت: در دوران توزیع آرد یارانه ای در کشور، براساس اطلاعات و آمار موجود ظرفیت تولید کارخانجات، 2.5 برابر نیاز جامعه بود.

وی افزود: در دوره مذکور میزان آرد مورد نیاز واقعی کمتر از مقدار آردی بود که استانها مصرف می کردند.

وی با اشاره به یکی از مزایای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: کاهش حداقل 25 درصدی مصرف آرد موجب افزایش ظرفیت خالی کارخانجات آرد شده در نتیجه فضای رقابتی بین کارخانجات آرد افزایش یافت.

رئیس هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور افزود: در فضای رقابتی انگیزه و اقدام کارخانجات آرد برای بازسازی و نوسازی تجهیزات کارخانه و تولید آرد کیفی نیز افزایش یافته است.

افرازه با اشاره به اینکه کارگر ماهر یکی از عوامل بسیار مهم در تولید نان مرغوب است، اظهار داشت: موضوع آموزش شاغلان در واحدهای خبازی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: بیش از هزار نفر از شاغلان در واحدهای خبازی استان، همزمان در 10 مرکز فنی و حرفه ای موفق شدند دوره های آموزشی را سپری می کنند.

افرازه با اشاره به حضور کارشناسان غله به عنوان مربی گفت: از جمله موارد برجسته در برگزاری دوره های آموزشی متصدیان واحدهای خبازی استفاده از همکاران تحصیلکرده و مطلع غله به عنوان مربی آموزشی، تهیه مطالب کاربردی آموزشی پس از کسب نظراز اتحادیه های خبازان و تدوین آن به صورت جزوه و استفاده از نرم افزار پاور پوینت است.