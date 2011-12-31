تظاهرات اخوان المسلمین در پایتخت/ انتخابات زودهنگام و عدالت مهمترین خواسته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر(قنا)، مناطق مختلف اردن روز گذشته برای چندمین ماه متوالی شاهد اعتراضات مردمی علیه حکومت بود.

این اعتراضات توسط گروه اخوان المسلمین و پس از اقامه نماز جمعه از مقابل مسجد الحسینی در امان پایتخت اردن آغاز شد و به شهرهای مختلف کشیده شد.

معترضین با سر دادن شعار تسریع در انجام اصلاحات و مبارزه با فساد و بهبود اوضاع معیشتی مردم اردن را خواستار شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین تشکیل دولت منتخب و پارلمانی که متشکل از نمایندگان واقعی مردم و حافظ منافع آنها باشد را خواستار شدند.

الجزیره نیز در این رابطه گزارش داد: مردم شهر اربد در تظاهراتی از دولت خواستند با جدیت بیشتری به پرونده های فساد رسیدگی کند و اصلاحات در کشور را تسریع بخشد.

مقابله با افزایش قیمت اجناس در بازار به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و برقراری عدالت و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام طبق قانون اساسی نوین که اجازه مشارکت تمامی گروه های سیاسی را در انتخابات می دهد از دیگر خواسته های معترضین محسوب می شود.

در استان الکرک نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد و ده ها نفر از سهامدارانی که در بورس دچار خسارت شده بودند نیز از دولت خواستند سرمایه از دست رفته آنها را احیا کند.