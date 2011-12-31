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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۷

رونمایی از کتاب «کشف لحظه» ـ2/

شکراللهی: «سعدی» استاد داستانک‌نویسی است

شکراللهی: «سعدی» استاد داستانک‌نویسی است

رضا شکراللهی داستان‌نویس و منتقد ادبی با اشاره به ویژگی حکایات سعدی، از او به عنوان معلم شماره یک داستانک‌ها در ایران یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کشف لحظه» که شامل مجموعه داستان‌های کوتاه کوتاه و در واقع گزیده‌ای از آثار 100 داستانک نویس‌ در مسابقه‌ای به همین نام - که دو سال پیش در مجموعه فرهنگی، هنری تهران برگزار شد، عصر روز جمعه 9 دی در پاتوق ادبی کافه گارنو رونمایی شد.

مراسم رونمایی از این کتاب با حضور جمعی از داستان‌نویسان از جمله «محمدحسن شهسواری»، «امیر احمدی آریان»، «بلقیس سلیمانی» و «سیدرضا شکراللهی»، «علیرضا محمودی ایرانمهر»، «آیت دولتشاه»، «پوریا فلاح» و نیز تعدادی از شرکت کنندگان مسابقه «کشف لحظه» برگزار شد.

«سیدرضا شکراللهی» داستان‌نویس و از داوران این مسابقه که پس از «بلقیس سلیمانی» دیگر داور آن سخن می‌گفت، از او به دلیل آنچه بی‌توجهی به عنصر زبان در داستان‌هایش خواند، انتقاد کرد و گفت: خانم سلیمانی با اینکه کارهای خوبی ارائه کرده، به عنصر زبان توجه خاصی ندارد و این ایرادی است که به صورت جدی به او وارد است.

وی افزود: داستانک شاید مناسب‌ترین، سریع‌ترین، رساترین و ساده فهم‌ترین مدیوم ادبی و هنری برای بیان دردهای جامعه است و من تصور می‌کنم نویسندگانی که به آن توجه ندارند، آهسته آهسته متوجه اهمیت این گونه ادبی خواهند شد.

این داستان‌نویس در عین حال گفت: البته داستانک جایی برای ماندن نیست و اگر نتواند دردی از ما را بیان کند، همان بهتر که نوشته نشود.

داور مسابقه «کشف لحظه» اضافه کرد: تنها واسطه انتقال معنی و موضوع، خود کلمات هستند و نویسنده در داستانک بهترین امکان را در واژه‌ها دارد و به همین دلیل نقش زبان بسیار مهم است و از این نظر نویسنده داستانک باید بیشترین حساسیت را به خرج دهد. البته داستانک جایی برای به رخ کشیدن زبان و هنر به کار بردن آن نیست.

شکراللهی در ادامه از استاد سخن «سعدی» به عنوان معلم شماره 1 داستانک‌ها در ایران نام برد و یکی از بزرگ‌ترین ویژگی‌های حکایات این شاعر بزرگ را ایجاز سخن او دانست.

وی در پایان به داستانک نویسان پیشنهاد کرد از شلخته بازی در نوشتن دست بردارند و توجه ویژه‌ای به زبان داشته باشند.

در این برنامه تعدادی از شرکت کنندگان در مسابقه کشف لحظه شامل تاج‌الدین ریاضی، خلیل رشنوی، محمدرضا زمانی، پوریا فلاح، سیروس نفیسی و مهرنوش سعادتی به داستان‌خوانی پرداختند و داستان برگزیده این مسابقه هم که نویسنده آن مینا ملک بود، توسط علیرضا محمودی ایرانمهر دبیر جایزه قرائت شد.

کد مطلب 1497044

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