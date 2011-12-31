به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کشف لحظه» که شامل مجموعه داستان‌های کوتاه کوتاه و در واقع گزیده‌ای از آثار 100 داستانک نویس‌ در مسابقه‌ای به همین نام - که دو سال پیش در مجموعه فرهنگی، هنری تهران برگزار شد، عصر روز جمعه 9 دی در پاتوق ادبی کافه گارنو رونمایی شد.

مراسم رونمایی از این کتاب با حضور جمعی از داستان‌نویسان از جمله «محمدحسن شهسواری»، «امیر احمدی آریان»، «بلقیس سلیمانی» و «سیدرضا شکراللهی»، «علیرضا محمودی ایرانمهر»، «آیت دولتشاه»، «پوریا فلاح» و نیز تعدادی از شرکت کنندگان مسابقه «کشف لحظه» برگزار شد.

«سیدرضا شکراللهی» داستان‌نویس و از داوران این مسابقه که پس از «بلقیس سلیمانی» دیگر داور آن سخن می‌گفت، از او به دلیل آنچه بی‌توجهی به عنصر زبان در داستان‌هایش خواند، انتقاد کرد و گفت: خانم سلیمانی با اینکه کارهای خوبی ارائه کرده، به عنصر زبان توجه خاصی ندارد و این ایرادی است که به صورت جدی به او وارد است.

وی افزود: داستانک شاید مناسب‌ترین، سریع‌ترین، رساترین و ساده فهم‌ترین مدیوم ادبی و هنری برای بیان دردهای جامعه است و من تصور می‌کنم نویسندگانی که به آن توجه ندارند، آهسته آهسته متوجه اهمیت این گونه ادبی خواهند شد.

این داستان‌نویس در عین حال گفت: البته داستانک جایی برای ماندن نیست و اگر نتواند دردی از ما را بیان کند، همان بهتر که نوشته نشود.

داور مسابقه «کشف لحظه» اضافه کرد: تنها واسطه انتقال معنی و موضوع، خود کلمات هستند و نویسنده در داستانک بهترین امکان را در واژه‌ها دارد و به همین دلیل نقش زبان بسیار مهم است و از این نظر نویسنده داستانک باید بیشترین حساسیت را به خرج دهد. البته داستانک جایی برای به رخ کشیدن زبان و هنر به کار بردن آن نیست.

شکراللهی در ادامه از استاد سخن «سعدی» به عنوان معلم شماره 1 داستانک‌ها در ایران نام برد و یکی از بزرگ‌ترین ویژگی‌های حکایات این شاعر بزرگ را ایجاز سخن او دانست.

وی در پایان به داستانک نویسان پیشنهاد کرد از شلخته بازی در نوشتن دست بردارند و توجه ویژه‌ای به زبان داشته باشند.

در این برنامه تعدادی از شرکت کنندگان در مسابقه کشف لحظه شامل تاج‌الدین ریاضی، خلیل رشنوی، محمدرضا زمانی، پوریا فلاح، سیروس نفیسی و مهرنوش سعادتی به داستان‌خوانی پرداختند و داستان برگزیده این مسابقه هم که نویسنده آن مینا ملک بود، توسط علیرضا محمودی ایرانمهر دبیر جایزه قرائت شد.