5000 دانش آموز خراسان شمالی به مناطق جنوب کشور اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسینعلی یوسفعلی زاده در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مرحله اول اعزام دانش آموزان دوم دبیرستان که شامل دانش آموزان پسر بود به اتمام رسیده است و مرحله دوم اعزام بعد از امتحانات ترم اول دانش آموزان اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: در این مرحله شش هزار دانش آموز دختر مقطع دوم دبیرستان در قالب درس آمادگی دفاعی به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی زمان اتمام مرحله دوم اعزام را تا نیمه اسفند ماه عنوان کرد و اظهار داشت: از نیمه اسفند تا اواخر فروردین ماه سال 91 اعزام عمومی دانش آموزان و عموم مردم در قالب کاروان های راهیان نور آغاز می شود.

سردار یوسفعلی زاده در ادامه تصریح کرد: در طول اعزام هیچ گونه حادثه ای برای دانش آموزان رخ نداده است و تمام اعزام ها در نهایت سلامت و دقت انجام شده است.

وی انقلاب دورنی دانش آموزان را دغدغه اصلی مسئولان از اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با اعزام های صورت گرفته به این هدف دست یافته ایم و امیدورایم اردوهای راهیان نور مبنای بصیرت افزایی و حرکت دانش آموزان در راستای افزایش بصیرت و آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت باشد.