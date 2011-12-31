طرح بهسازی معابر محله جماران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا محمدیان گفت: با هدف حفظ ارزشهای انقلابی و هویت اماکن فرهنگی تاریخی، طرح بهسازی و ساماندهی معابر محله جماران مبتنی بر حفظ هویت فرهنگی تاریخی این محله اجرا می شود.

وی افزود: حفظ ارزشهای مجموعه و شاخصهای اقتصادی شهر، سازماندهی فضایی بافت بر پایه حوزه های فرهنگی، اقامتی، مسکونی و زیارتی با تأکید بر هویت تاریخی برای آیندگان از اهداف کالبدی این طرح است.

این مسئول عنوان کرد: در طرح بهسازی و ساماندهی محله جماران با توجه به بافت ویژه و وجود اماکن خاصی همچون بیت امام راحل(ره)، تعریض خیابان جماران، سنگ فرش کردن معابر و ترمیم بافتهای فرسوده محله، در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: این طرح طی بازدید میدانی از خیابانهای جماران، شهید حسنی کیا و کوچه های نیایش و سوده، با حضور نمایندگان سازمان زیباسازی شهرداری تهران، کارشناسان معاونت حمل ونقل و ترافیک و مشاور سازمان زیباسازی برنامه ریزی شد.

محمدیان بیان داشت: راهکارهای ممکن در راستای بهبود شرایط ترافیکی این نقاط، ایمن سازی و روان سازی ترافیک معابر مذکور با حفظ بافت ویژه و بهسازی و ساماندهی آن مورد بررسی و در دستور کار شهرداری منطقه یک و سازمان زیبا سازی شهرداری تهران قرار گرفت.