اعضای هیئت بازرسی ستاد انتخابات کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی اعضای هیئت مرکزی بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در استان کردستان از سوی هیئت مرکزی بازرسی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شد.

بر اساس این ابلاغ و آگهی منتشر شده در استان کردستان موسی مرادیانی رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کردستان و مهدی ارشادی به عنوان دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان کردستان معرفی شده اند که خسرو ساکی، محمد ابراهیم حسن نژاد و طیب قدیمی نیز دیگر اعضای هیئت بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان را تشکیل می دهند.

در بخش دیگری از این آگهی تاکید شده است : در اجرای ماده 76 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به اطلاع اهالی استان کردستان می رساند این هیئت به منظور نظارت بر صحت جریان انتخابات، آماده دریافت گزارش های مربوط به وقوع تخلفات انتخاباتی و مواردی که موجب مخدوش شدن حسن جریان انتخابات است، خواهد بود.

محل استقرار دبیرخانه ستاد در استان کردستان به آدرس سنندج - خیابان امام (ره) - استانداری کردستان - دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به شماره تلفن و دورنویس 2-2263841-0871 آماده دریافت نظرات و پیشنهادات مردم شریف استان کردستان در این خصوص است.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات استان کردستان در مجموع 96 نفر برای شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدای مجلس شورای اسلامی و هشت نفر نیز برای انتخابات میان دوره از مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند.