سي دي "ياد باد آنكه" اثر مجيد كياني منتشر شد

بنا به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، اين اثر به وسيله سازهاي ايراني و بر اساس موسيقي دستگاهي رديف در آواز بيات اصفهان توسط گروه سپهر به سرپرستي احمد رضا خواه اجرا شده است.

اعضاي اجرا كننده اثر " ياد باد آنكه" را احمد رضا خواه ( سنتور ) مسعود رستمي ( سه تا) حسين سالك ( كمانچه) آساره شكارچي ( ضرب ) احسان عابدي ( ني ) بهاره فياضي ( تار) بهنام معيريان ( عود) فرشته جواهري ، سهراب سپننجي و فاطمه محب علي ( همخوانان ) تشكيل مي دهند؛ ضمن آنكه شعر تصنيف " ياد باد آنكه " نيز متعلق به حافظ است.

صفي الدين ارموي متولد اروميه ومولف دو كتاب ارزشمند موسيقي به نام هاي ادوار - و رساله شرفيه است كه درعين حال حافظ وكاتب قرآن نيز بوده است . او در هنر خوشنويسي و نواختن ساز عود دستي توانا دارد و مبتكر دور 17 فاصله بوده كه مبناي موسيقي جهان اسلام و موسيقي دستگاهي رديف است.

گفتني است آلبوم و سي دي " ياد باد آنكه " به انگيزه برپايي همايش صفي الدين ارموي توسط فرهنگستان هنر منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.