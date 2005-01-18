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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۵۲

همزمان باهمايش صفي الدين ارموي

سي دي "ياد باد آنكه" اثر مجيد كياني منتشر شد

سي دي "يادباد آنكه" اثر مجيد كياني همزمان باهمايش صفي الدين ارموي منتشر شد.

بنا به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، اين اثر به وسيله سازهاي ايراني و بر اساس موسيقي دستگاهي رديف در آواز بيات اصفهان توسط گروه سپهر به سرپرستي  احمد رضا خواه اجرا شده است.

اعضاي اجرا كننده اثر " ياد باد آنكه" را احمد رضا خواه ( سنتور ) مسعود رستمي ( سه تا) حسين سالك ( كمانچه) آساره شكارچي ( ضرب ) احسان عابدي ( ني ) بهاره فياضي ( تار) بهنام معيريان ( عود) فرشته جواهري ، سهراب سپننجي و فاطمه محب علي ( همخوانان ) تشكيل مي دهند؛ ضمن آنكه شعر تصنيف " ياد باد آنكه " نيز متعلق به حافظ است.

صفي الدين ارموي متولد اروميه ومولف دو كتاب ارزشمند موسيقي به نام هاي ادوار - و رساله شرفيه است كه درعين حال حافظ وكاتب قرآن نيز بوده است . او در هنر خوشنويسي و نواختن ساز عود دستي توانا دارد و مبتكر دور 17 فاصله بوده كه مبناي موسيقي جهان اسلام و موسيقي دستگاهي رديف است.

گفتني است آلبوم و سي دي " ياد باد آنكه " به انگيزه برپايي همايش صفي الدين ارموي توسط فرهنگستان هنر منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

کد مطلب 149705

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