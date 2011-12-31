کانون متولیان موقوفات مازندران ثبت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی در جلسه برنامه ریزی کانون متولیان موقوفات مازندران با اشاره به فعال شدن این کانون گفت: این کانون به همت متولیان موقوفات شاخص مازندران و با اساسنامه لازم به زودی در اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران به ثبت خواهد رسید.

سهرابی با اشاره به اهمیت موقوفات مازندران گفت: هنگامی که نام وقف برده می شود ناخودآگاه نام امام حسین (ع) در دلها و بر روی زبانها زنده می شود و همه ما در مازندران افتخار می کنیم که با موقوفات نام امام حسین (ع) در تاریخ زنده نگه داشته می شود.

مدیر کل اوقاف مازندران افزود: باید مجموعه کانون متولیان موقوفات استان با برپایی جلسات متعدد و شور و مشورت نسبت به اجرای دقیق نیات واقفین و انجام امورات مهم در استان قدم بردارند و برنامه دقیق برای هر سال خود داشته باشند.

غریب رضا وحیدی رئیس امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به ثبت رسیدن این کانون گفت: پیش نویس اساسنامه این کانون تهیه شده و با همکاری و نظردهی اعضای کانون متولیان این اساسنامه به تصویب رسید و هیئت مدیره این کانون مشخص شد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته از نیات منطبق واقفان خیراندیش 15 نفر از جانبازان قطع نخاعی به کربلای معلی و عتبات عالیات اعزام شده و امسال سعی داریم تعدادی از جانبازان نابینایی را از نیات واقفان خیراندیش به عتبات عالیات اعزام کنیم.

وحیدی گفت: این کانون اتاق فکر ساماندهی موقوفات غیرمتصرفی در استان بوده و با تشکیل جلسات و تعیین اهداف مقدمات لازم را برای انجام امورات بزرگ از نیات واقفان خیراندیش در استان فراهم خواهد کرد.