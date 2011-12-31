بازگشت تراکتور به تبریز/ مهدی کیانی سه هفته خانه نشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان تمرین روز پنجشنبه تیم تراکتورسازی در کمپ آنتالیا، مهدی کیانی در برخورد با مسعود ابراهیم زاده بازیکن تبریزی این تیم به شدت مصدوم شد تا قادر به ادامه تمرین نباشد.

مصدومیت کیانی از ناحیه مچ پا است و به گفته پزشک تیم تراکتورسازی، این بازیکن باید سه هفته تحت درمان باشد و سپس با بهبودی کامل، به تمرینات تیم بازگردد.

کیانی بر اثر این مصدومیت، پای خود را گچ گرفته و مجبور است سه هفته دور از تمرینات باشد.

این برای دومین بار طی فصل اخیر است که بدشانسی گریبان مهدی کیانی را می گیرد و او را از ترکیب تیم بیرون نگه می دارد.

وی پس از 98 روز دوری از تمرینات و بازیهای تیم تراکتورسازی، در دیدار هفته هفدهم تیمش برابر ملوان بندرانزلی یک نیمه بازی کرد تا همگان به بازگشت این بازیکن به ترکیب اصلی سرخپوشان امیدوار باشند اما یک مصدومیت تقریبا شدید، او را دوباره از جمع تراکتورسازان دور کرد.

همچنین در اردوی یک هفته ای تیم تراکتورسازی در آنتالیای ترکیه، فرزاد آشوبی نیز آسیب دید اما مصدومیت وی چندان جدی نیست و او می تواند پس از دو، سه روز به تمرینات گروهی تیمش بازگردد.

داوود دانشدوست دیگر بازیکن آسیب دیده تراکتورسازان است که البته او هم مثل آشوبی می تواند از چند روز دیگر در تمرینات گروهی حاضر شود.

کاروان تیم تراکتورسازی تبریز پس از برپایی یک هفته ای اردوی خود در آنتالیا، بامداد شنبه به تبریز بازگشت.