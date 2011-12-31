هشدار به پرستاران در مورد تبلیغات مراکز غیرمجاز کاریابی خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی افزود: اخیراً مشاهده شده که مجامع و افرادی اطلاعیه ها و تبلیغاتی را مبنی بر آموزش بهیاری منتشر می کنند که غیر مجاز است و سازمان نظام پرستاری علیه آنها اقامه دعوا خواهد کرد.

وی گفت: سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت به این جمع بندی رسیده اند که دیگر نیازی به تربیت بهیار در کشور وجود ندارد و آنچه مورد نیاز کشور است کمک پرستار است که کارهای اولیه بیمار را انجام می دهد که نیاز به آموزش آکادمیک و تحصیلات دانشگاهی نیز ندارد و فقط با آموزش در یک دوره کوتاه مدت می توانند برای فعالیت در زمینه خدمات کمک پرستاری وارد شوند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: بر اساس قانون برنامه توسعه نیز تنها مرجع مجاز آموزش کمک پرستاری یا اعطای مجوز این آموزش فقط سازمان نظام پرستاری است که از دولت برای این کار مجوز دارد. به همین علت به مردم هشدار جدی می دهیم که سلامت خود را به دست این گروههایی غیر متخصص ندهند.

وی گفت: سازمان نظام پرستاری با توجه به نیاز کشور به تعداد مشخصی کمک پرستار باید این تعداد را تا پایان برنامه توسعه پنجم تربیت کند البته قرار نیست تمام این افراد در سازمان نظام پرستاری آموزش بینند و هر مرکزی که در این زمینه صلاحیت لازم را داشته می شود می تواند با دریافت مجوز از سازمان نظام پرستاری به این کار اقدام کند در غیر این صورت فعالیت آن غیر قانونی است و سازمان نظام پرستاری افراد و مراکز غیر مجاز را به دستگاه قضایی معرفی می کند. کما اینکه فردی که اخیر به صورت قانونی در این زمینه شهر ری فعالیت می کرد، فراخوانده شد تا به دادگاه معرفی شود.

میرزابیگی ادامه داد: درسنامه و اصول آموزش کمک پرستاری توسط سازمان نظام پرستاری تدوین شده و هر مرکزی که متقاضی فعالیت در زمینه آموزش کمک پرستاری است می تواند درخواست خود را به این سازمان ارائه کند و در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد می تواند مجوز فعالیت بگیرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری همچنین با هشدار نسبت به فعالیت مراکز غیر قانونی کاریابی پرستاران در خارج از کشور و تبلیغات گسترده آنها گفت: اخیراً شاهد تبلیغات گسترده و پر زرق و برقی در مورد اعزام پرستاران به ترکیه، انگلیس و کشورهای دیگر برای کار هستیم که مورد تأیید نیستند و از پرستاران می خواهیم قبل از اعزام حتماً از واحد بین الملل سازمان نظام پرستاری (88935852) استعلام کنند تا دچار مشکل نشوند.

وی گفت: البته مهاجرت و رفتن به خارج برای کار یک امر شخصی است و سازمان نظام پرستاری این قصد را ندارد که پرستاران را از این حق اجتماعی خود محروم کند اما مسئله امنیت و مخاطراتی است که ممکن است پرستاران را بعد از رفتن به کشورهای دیگر تهدید کند.

میرزابیگی تأکید کرد: با توجه به کارآمدی و تبحر پرستاران ایرانی کشورهای زیادی به دنبال جذب پرستاران ایرانی هستند که در مواردی از طریق سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت درخواست خود را به صورت رسمی اعلام می کنند و سازمان نظام پرستاری و دفتر روابط بین الملل وزارت بهداشت صحت و سقم این موارد را بررسی کرده و در مواردی که مشکلی نباشد به مراکز کاریابی اجازه تبلیغ می دهد.

وی گفت: در این موارد باید بررسی شود که هدف کشور مقصد از جذب پرستار چیست آیا واقعاً به نیروی حرفه ای پرستار نیاز دارند یا می خواهند پرستاران را به کارهای پست و اولیه بگمارند، یا در مواردی ممکن است پرستاران را برای مراقبت از بیماریهای خطرناک و واگیر مانند ایدز مشغول کنند که یابد بررسی شود.

وی گفت: تجارب گذشته نشان می دهد در مواردی که این استعلامات و بررسیها از مراجع قانونی و معتبر انجام شده اعزام پرستاران برای کار به کشورهای مختلف موفق بوده است و شأن و شئون پرستاران و کشورمان حفظ شده است اما در موارد غیر مجاز ممکن است بلایا و خطرات زیادی به پرستارانی که به امید کار به خارج می روند وارد شود و از آنها سوء استفاده شود.

میرزابیگی افزود: پرستاران بهتر است قبل از اقدام برای اعزام به خارج با واحد روابط بین الملل سازمان نظام پرستاری تماس بگیرند و مشورت کنند و گول تبلیغات گمراه کننده را که در مواردی به پرستاران می گویند با هزینه خودشان آنان را به مسافرت می برند و اگر کار مورد نظرشان را انتخاب کردند، آن وقت هزینه ها رادریافت می کنند نخورند.