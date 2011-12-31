تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در قزوین نیازمند مدیران کارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین یزدان پناه در جمع سرپرست و جمعی از مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اهمیت فرهنگ و تأثیر آن در ابعاد مختلف زندگی فردی اجتماعی اظهارداشت: در شرایط حساس کنونی با توجه به تهاجم گسترده فرهنگی غرب اهمیت پرداختن به موضوع فرهنگ، سرمایه گذاری در این زمینه و غنی سازی آن در جامعه به ویژه در بین نسل جوان بیش از گذشته احساس می شود.

وی یادآور شد: نقش اوقاف و امور خیریه در تعمیق باورهای دینی و ارتقاء فرهنگی جامعه انکار ناپذیر است.

مدیرکل بازرسی استان قزوین فعالیت در زمینه فرهنگ سازی و هدایت آحاد جامعه را خطیر دانست و یادَآورشد: انجام کارهای فرهنگی مستلزم برخورداری از مهارت و قابلیت های تخصصی است که باید همواره با جهت دهی، تاثیرگذاری، جذابیت و تقویت جنبه های اعتقادی و آموزه های دینی همراه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت فرهنگی نیز تصریح کرد: بی توجهی و عدم اهتمام لازم به فعالیت های فرهنگی آسیب های جبران ناپذیری به دنبال دارد لذا باید با بهره گیری از نیروها و مدیران کار آمد، فرهیخته و متدین که دارای پتانسیل و توانمندی لازم در زمینه امورفرهنگی هستند تحقق اهداف و مأموریت های سازمانی و اثر بخشی این گونه فعالیت ها را به ویژه در مراکز و بقاع متبرکه تضمین کرد.

یزدان پناه در ادامه با تشریح سیاست ها و مأموریت ها ی سازمان بازرسی کل کشور و ادارات کل استانی گفت: دستگاه نظارتی همواره با نگاه و رویکرد تعاملی و سازنده با دستگاههای اجرایی در صدد صیانت از مدیران و عملکرد آنان، اصلاح امور، اجرای صحیح قوانین و افزایش میزان رضایتمندی عمومی است.

وی نظارت بر بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی استان را از مهمترین برنامه های دستگاه نظارتی در سال جاری عنوان کرد.



حجت الاسلام علی مرادی سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین نیز در این دیدار با استقبال از دیدگاهها و سیاست های سازمان بازرسی کل کشوراظهار داشت: حضور، همراهی و تذکر کارشناسان دستگاه نظارتی همراه با ارائه راهکارهای مناسب در رفع موانع و مشکلات احتمالی پیش روی دستگاههای اجرائی بسیار کار ساز و راه گشاست.



