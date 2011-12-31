پنج هزار جلد کتاب به کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم شیرازیان اظهار داشت: چهار هزار و 677 جلد کتاب به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی و وزارت متبوع با اعتبار 399 میلیون و 997 هزار ریال به کانون های فرهنگی، هنری مساجد خراسان شمالی اختصاص یافت.

وی تعداد عناوین این کتاب ها را 122 عنوان اعلام و تصریح کرد: این کتاب ها از سوی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران تأمین شده است.

شیرازیان موضوعات این کتاب ها را علمی، قرآنی، فرهنگی و داستانی بیان کرد و افزود: این کتاب ها در بین 206 کانون فرهنگی، هنری مساجد سطح استان توزیع خواهد شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد خراسان شمالی زمان توزیع را همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اعلام کرد و اظهار داشت: عناوین کتاب ها با توجه به نیاز مخاطبان عضو کتابخانه های کانون های مساجد توزیع می شود.