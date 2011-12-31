مسئولان ارزش خود را با عدم فعالیت در ستادهای تبلیغاتی حفظ کنند

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، فعالیت انتخاباتی در جایی غیر از مسئولیتها اشکالی به وجود نمی آورد، اظهار داشت: سعی می شود در انتخابات مجلس نهم امانتداری از هر نظر حفظ شود و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

وی با اشاره به تامین نیروی انسانی و تهیه تجهیزات لازم برای مجریان انتخابات ابراز کرد: طبق قانون باید نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز توسط دستگاه های دولتی تامین شود و هیچ مدیری حق ندارد از کمک کردن و در اختیار نگذاشتن نیروهای مورد نیاز امتناع کند.

استاندار اردبیل خطاب به مدیران دولتی که نیروی انسانی در اختیار مجریان انتخاباتی قرار می دهند، خواستار شد: مدیران باید قبل از در اختیار گذاشتن نیروها حق ماموریتها و نحوه پرداخت هزینه ها را مشخص کنند و با بیان اینکه حق ماموریت را نهاد انتخاباتی پرداخت می کند از خود سلب مسئولیت نکرده و موجب نارضایتی و سردرگمی نیروی انسانی نشوند.

9دی برگ زرین تاریخ کشور است

صابری با اشاره به فرا رسیدن سالروز 9 دی اظهار دشت: 9دی روز بزرگی برای مردم ایران است و مردم در این روز با حضور حماسی خود برگ زرینی به تاریخ کشور افزودند.

این مسئول با بیان اینکه فرد یا گروه نمی تواند 9 دی را به نفع خود مصادره کند، تصریح کرد: صاحبان اصلی روز 9 دی مردم ولایی کشور هستند که برای اطاعت از منویات و فرامین مقام معظم رهبری به صورت خودجوش در سراسر کشور حضور پرشکوهی داشتند.

وی اضافه کرد: مردم از گروه های فکری مختلف و با حضور پررنگ خود روز بزرگی را ثبت کردند و کسی جز مردم نمی تواند ادعایی در مورد روز 9 دی ماه داشته باشد.