289 نفر در آذربایجان شرقی داوطلب نمایندگی مجلس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین رئیس ستاد انتخابات استان در پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس، خاطرنشان کرد: از این تعداد 16 نفر داوطلب زن و 273 نفر داوطلب مرد بوده‌اند.

وی افزود: بیشترین داوطلبان ثبت‌نامی در استان مربوط به حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر با 120 نفر است که در بین آنها 12 نفر داوطلب زن نیز دیده می‌شوند.

روستایی ادامه داد: بعد ازحوزه انتخابیه تبریز، حوزه‌های انتخابیه "اهر و هریس" و "مرند و جلفا" هر دو با 19 نفر داوطلب در رده‌های بعدی هستند.

جانشین رئیس ستاد انتخابات استان آذربایجان شرقی در خصوص میزان تحصیلات داوطلبان نیز اظهارکرد: از داوطلبان ثبت نامی 54 نفر مدرک دکترا، 190 نفر کارشناسی ارشد، 39 نفر مدرک معادل و 6 نفر مدرک حوزه دارند.

روستایی گفت: تعداد افراد ثبت نام کننده در این دوره از انتخابات در مقایسه با دوره هشتم سه نفر کاهش نشان می دهد که ناشی از افزایش سطح مدرک داوطلبان از کارشناسی به کارشناسی ارشد است.

استان آذربایجان شرقی با سه میلیون و 800 هزار نفر جمعیت و 20 شهرستان و 13 حوزه انتخابیه دارای 19 کرسی نمایندگی درمجلس شورای اسلامی است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه دوازدهم اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.