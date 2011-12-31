فتنه گران 88 انقلاب را جدای از دین تصور کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی شامگاه جمعه در یادواره سرداران و 160 شهید حوزه قدس آمل افزود: افراد فریب خورده به بهانه انتخاباتی که پاک ترین انتخابات در دنیا است، سعی در برهم زدن نظم عمومی داشتند و در این راه با سهم خواهی و مادی نگاه کردن به انقلاب و دستاوردهای آن غفلت بزرگ و بی احترامی به مردم کردند، اما مردم در نهم دیماه 88 با بصیرت و هوشیاری سیاست و دیانت را به درستی به آنان فهماندند.

وی ادامه داد: متاسفانه عده ای از فریب خوردگان داخلی در فتنه سال 88 اسیر زر و زور استکبار شدند و همه هدف آنان، ارزشها را به ضد ارزشها تبدیل کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب تاکنون نقش فتنه گران و دشمنان به این ملت را همواره درکنارخود دیده و آنان همواره درصدد براندازی این نظام هستند، تاکید کرد: مهمترین مسئولیت همه آحاد جامعه در شرایط حساس کنونی رصد کردن اهدف شوم دشمن در کشور است.

طلایی با بیان اینکه امروز دشمن در ابعاد گسترده تری باورهای اعتقادی و هویت دینی ملت ایران به خصوص نسل جوان جامعه را هدف قرارداده است، اضافه کرد: ترویج فرهنگ های بی حجابی و بدپوششی و به راه اندازی شبکه های ضد اخلاقی فارسی زبان درصدد پیاده کردن اهداف شوم خود است.

وی با اشاره به اینکه خانواده های شهدا اکنون باید افتخارکنند که خون پاک فرزندانشان در پایداری انقلاب اسلامی اکنون باعث صادر شدن دستاوردهای انقلاب و بیداری اسلامی در منطقه شده است، گفت: خون شهدا، پیام و آثار شهدا در کشورهای مسلمان وغیرمسلمان اکنون ندای آزادی خواهی دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، حفظ و پاسداری از فرهنگ دفاع مقدس را یک تکلیف مهم و بسیار ضروری برای همه آحاد ملت دانست و تاکید کرد: تازمانی که فرهنگ دفاع مقدس در کشور وجود داشته باشد، ایران اسلامی از هیچ فتنه ای ازسوی دشمنان ترسی نخواهد داشت.

وی به جایگاه ارزشمند شهدا اشاره کرد و گفت: خداوند برای هدایت و راهنمایی انسانها آیات و نشانه‌هایی را معین کرده و شهدا به عنوان نشانه‌هایی برای رستگاری و هدایت انسان‌ها یاد هستند.