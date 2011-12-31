به گزارش خبرگزاری مهر، استاد علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همچنین رئیس شورای عالی مدیریت حوزه‌ علمیه‌ استان تهران هفته‌ گذشته در پی بروز خونریزی خفیف مغزی در بخش آی سی یوی یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.



روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص وضعیت پزشکی فعلی این استاد نو‌اندیش، از پیشرفت حال ایشان درجهت بهبود نسبی خبر داد.



خبرگزاری مهر برای حجت الاسلام علی اکبر رشاد، نظریه پرداز حوزه علوم انسانی آرزوی سلامتی و بهروزی دارد.

