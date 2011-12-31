هفتمین دوره انتخابات کانون هماهنگی شورای کار گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این انتخابات با حضور 37 شورا از 43 شورای اسلامی کار دارای اعتبار در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان صبح شنبه در در حاشیه این جلسه گفت: این انتخابات هردو سال یکبار برگزارمی شود و تعداد افراد واجد شرایط برای حضور در این انتخابات 43 نفر است که در انتخابات امسال 37 نفر شرکت کردند و این استقبال کارگران استان نسبت به سال های گذشته بی سابقه محسوب می شود.

حسینعلی خواجه مظفری گفت: از امتیازات مهم این کانون این است که رئیس این کانون عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی سراسرکشور و همچنین عضوشورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و در این شورا از سراسر کشور دو نماینده بیشتر وجود ندارد.

وی به وظایف اصلی این کانون اشاره کرد و گفت: این کانون به عنوان چکیده کارگران استان، وظیفه حضور در مراکز تصمیم گیری حساس وحیاتی استان و کشور را دارد.

وی افزود: از وظایف دیگر کانون شورای اسلامی کار استان می توان به عضویت در کمیسیون کارگری استان، عضویت در کارگروه اشتغال وسرمایه گزاری استان، عضویت کمیته اصلاح قانون کار در وزارت متبوع اشاره کرد.

خواجه مظفری ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور، همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد، همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار ودستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه های تولید واحد، بررسی و شناخت کمبودها و نارساییهای واحد، ارائه اطلاعات به مدیر یا هیئت مدیره را از وظایف شوراهای اسلامی کار در واحد های کارگری برشمرد.

در این انتخابات غلامرضا سلطانی، سید هادی حسینی، نبی الله هزارجریبی، عبدالحمید خیرخواه، رمضان سوری، رضا کرد افشاربه عنوان اعضای اصلی وعبدالعظیم طاطار، عادل مقری به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان انتخاب شدند.