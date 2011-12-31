دومین روز ناآرامی های شهری در ترکیه / عکس اردوغان در آتش سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، عصر دیروز جمعه ساکنان کرد شهرهای مختلف ترکیه با دردست داشتن پرچم ها و بنرهایی به رنگ های زرد، سبز و قرمز اعتراضات خود به کشته شدن 35 شهروند کرد در حمله جنگنده های ترکیه را ادامه دادند.

در شهر استانبول که تعداد زیادی از ساکنان آن را کردها تشکیل می دهند، تظاهرات کنندگان با نیروهای پلیس درگیر شدند و اقدام به پرتاب سنگ به سوی نیروها و خودروهای پلیس کردند که نیروهای امنیتی ترکیه برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان مجبور به شلیک گاز اشک آور شدند.

رسانه های خبری محلی ترکیه نیز در پوشش تظاهرات روز گذشته نوشتند : تظاهرات کنندگان شعار می دادند "اردوغان قاتل است." و در برخی از شهرها نیز تظاهرات کنندگان اقدام به آتش زدن تصاویر نخست وزیر ترکیه کردند.

به نوشته نیویورک تایمز، حمله اشتباهی جنگنده های ترکیه موجب شد تا یکی از بزرگترین فجایع چند سال اخیر در این کشور رقم بخورد و 35 نفر در این حمله کشته شوند.

در همین ارتباط دیروز جمعه، اردوغان این حمله را تاسف بار و ناراحت کننده خواند. نخست وزیر ترکیه به این نکته نیز اشاره کرد که اعضای حزب جدائی طلب پ.ک.ک نیز با استفاده از همان راهی که این شهروندان در آن کشته شده اند اقدام به قاچاق سلاح و تجهیزات جنگی می کنند.

تظاهرات های دو روز اخیر ترکیه در حالی برگزار می شوند که ارتش این کشور نیز با انتشار بیانیه ای با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرده است.

اما مخالفان حزب عدالت و توسعه ( حزب حاکم ترکیه ) این اعلام موضع دولت را که کشته شدن این تعداد از شهروندان ترک را قابل درک خوانده را مورد انتقاد قرارداده و اعلام می کنند: اگر افرادی وجود دارند که گمان می کنند کشته شدن این تعداد انسان بیگناه نتیجه طبیعی مبرازه با تروریسم بوده این بدان معناست که ترکیه هم کنون در زمینه اخلاقی با مشکل مواجه شده است.

در همین رابطه برخی از کارشناسان داخلی ترکیه اعلام کرده اند که اگر دولت همچنان کشته شدن این تعداد انسان را یک "استباه" و نه "جنایت" قلمداد کند مقبولیت خود در جامعه را از دست داده و جامعه کرد ترکیه نیز دیگر اعتمادی به عدالت و توسعه نخواهند داشت.

"امید فرات" از نویسندگان و فرهیختگان کرد حاضر در ترکیه در همین رابطه به نیویورک تایمز گفت: به دلیل اقدامات خاص دولت در ماه ها ی اخیر پ.ک.ک قدرت نظامی و سیاسی خود را از دست داده، اما با انجام عملیات روز پنجشنبه همدردی کردتباران ترکیه با پ.ک.ک افزایش یافته و من احتمال می دهم که این امر موجب افزایش حمایت از شورشیان شود. اگر دولت بدون اغماض و چشم پوشی با خاطیان در این ماجرا برخورد نکند بدون شک نظر مردم از دولت برخواهد گشت.

بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان دیروز نوشته هایی را در دست داشتند که بر رو آن نوشته شده بود "نام این کشتار قتل عام است نه اشتباه."

دولت ترکیه اعلام کرده که بمباران حمله به این افراد به اشتباه و به گمان اینکه آنها از اعضای پ.ک.ک هستند صورت گرفته است.