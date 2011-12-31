آثار هنرمندان ۳۰ کشور به جشنواره تجسمی فجر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شجاعی طباطبایی، رئیس خانه کاریکاتور و دبیر بخش کاریکاتور جشنواره گفت: تاکنون کارتونیست های ۳۰ کشور در این جشنواره شرکت کرده اند که کشورهای بلژیک، برزیل، بلغارستان ، کوبا ،صربستان ، چین، ایتالیا، لهستان، روسیه، ‌ترکیه، اوکراین و... از کشورهای شرکت‌کننده در جشنواره هستند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان مهلت ارسال آثار تعداد آثار به دو برابر برسد.

وی با بیان اینکه آثار ارسالی کیفیت بسیار خوبی دارند، افزود: جشنواره‌ای که نظم داشته باشد مورد توجه هنرمندان دنیا قرار می‌گیرد. از آنجاکه دوسالانه کاریکاتور همواره در موعد مقرر برقرار شده و سایت خانه کاریکاتور هم در دوسال گذاشته بهترین سایت کاریکاتور دنیا معرفی شده است، ما توانستیم اطلاع‌رسانی خوبی برای این بخش در جشنواره هنرهای تجسمی داشته باشیم.

شجاعی طباطبایی عنوان کرد: جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سه دوره گذشته با نظم برگزار شده است و به همین دلیل هنرمندان نسبت به شرکت و ارسال آثار انگیزه دارند. در ضمن کاتالوگ با کیفیت و داوران خوب هم دلیل دیگر رغبت هنرمندان بین المللی در این جشنواره است.

وی در مورد نقاط ضعف جشنواره هنرهای تجسمی ابراز کرد: در دوره های قبل کاتالوگ با تعویق به چاپ رسید که امیدواریم در این دوره توجه بیشتری شود. اطلاع‌رسانی و ارسال فراخوان هم باید با دقت بیشتری صورت بگیرد.

رئیس خانه کاریکاتور ادامه داد: در رشته کاریکاتور به دلیل سایت فعال خانه کاریکاتور، اطلاع رسانی به سهولت امکان پذیر شد اما در رشته های دیگر ارسال فراخوان و ارتباط با هنرمندان کمی دیر اتفاق افتاد.

شجاعی طباطبایی با تاکید بر فعالیت مستمر دبیرخانه جشنواره در طول سال گفت: دبیرخانه در طول سال باید فعال و پاسخگو باشد. درعین حال برای هر رشته باید متخصصانی در دبیرخانه باشند تا بتوانند نیازهای مراجعان را پاسخ دهند.

چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی، تصویرسازی، کاریکاتور، پوستر، سفال و سرامیک، مجسمه‌سازی، فیلم‌های تجسمی و همایش ۱۰ بهمن تا ۱۴ اسفند ماه برگزار می‌شود.