نشست انجمن شعر و ادب فرهنگسرای ملل دوشنبه هر هفته برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال اسعدی افزود: ‌با برگزاری نشست ادبی "باران شعر"، انجمن شعر فرهنگسرای ملل به طور رسمی آغاز به کار کرد.

وی بیان کرد: هیچکس در تأثیر شعر در زندگی انسانها تردید ندارد و بی شک شعر همسایه روح و جان و ذهن تمام جامعه در همه زمانها است.

این مسئول افزود: شعر آیینه تمام حالات، احساسات، نیازها و جلوه های زندگی است و در اهمیت شعر و ادبیات همین بس که در خلوت، غم و شادی، بیم، امید، فراق، وصال، مرگ و زندگی، هنر شعر یار و همدم آشنای انسان بوده است.

وی یادآور شد: در این زمینه فرهنگسرای ملل با تشکیل و حمایت از انجمن شعر و ادب سعی دارد در غنا و تقویت شعر و ادب پارسی گام مهمی هر چند کوچک بردارد.

اسعدی ادامه داد: خواندن شعر به صورت دسته جمعی و در محضر ادب دوستان، درک و لذت هرچه بیشتر شعر خوانی را دوچندان می کند و در رشد و تعالی روحیه اجتماعی و فرهنگی شهروندان مؤثر خواهد بود.

گفتنی است فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه است.