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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

نشست انجمن شعر و ادب فرهنگسرای ملل دوشنبه هر هفته برپا می شود

نشست انجمن شعر و ادب فرهنگسرای ملل دوشنبه هر هفته برپا می شود

شمیرانات - خبرگزاری مهر: معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای ملل گفت: نشست انجمن شعر و ادب این فرهنگسرا، دوشنبه هر هفته از ساعت 16 تا 18 به صورت منظم پرپا می شود و پذیرای علاقه مندان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال اسعدی افزود: ‌با برگزاری نشست ادبی "باران شعر"، انجمن شعر فرهنگسرای ملل به طور رسمی آغاز به کار کرد.

وی بیان کرد: هیچکس در تأثیر شعر در زندگی انسانها تردید ندارد و بی شک شعر همسایه روح و جان و ذهن تمام جامعه در همه زمانها است.

این مسئول افزود: شعر آیینه تمام حالات، احساسات، نیازها و جلوه های زندگی است و در اهمیت شعر و ادبیات همین بس که در خلوت، غم و شادی، بیم، امید، فراق، وصال، مرگ و زندگی، هنر شعر یار و همدم آشنای انسان بوده است.

وی یادآور شد: در این زمینه فرهنگسرای ملل با تشکیل و حمایت از انجمن شعر و ادب سعی دارد در غنا و تقویت شعر و ادب پارسی گام مهمی هر چند کوچک بردارد.

اسعدی ادامه داد: خواندن شعر به صورت دسته جمعی و در محضر ادب دوستان، درک و لذت هرچه بیشتر شعر خوانی را دوچندان می کند و در رشد و تعالی روحیه اجتماعی و فرهنگی شهروندان مؤثر خواهد بود.

گفتنی است فرهنگسرای ملل واقع در بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه است.

کد مطلب 1497075

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