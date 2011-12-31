28 نفر در حوزه انتخابیه قائم شهر نام نویسی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیر فلک صبح شنبه با بیان اینکه تا پایان ساعت قانونی ثبت نام داوطلبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 30 نفر در این مرکز ثبت نام کردند، اظهار داشت: 28 نفر از داوطلبان با ارائه تمام مدارک لازم، موفق به ثبت نام نهایی در این حوزه شدند.

وی تصریح کرد: 27 نفر از ثبت نام کنندگان مرد و تنها یکی از داوطلبان زن بوده که جوان‌ترین کاندیدای ثبت‌ نام شده از این سه حوزه انتخابیه با 32 سال سن بوده و فردی مذکر با 63 سال مسن ترین شرکت کنندگان است.

فرماندار قائم شهر اظهار داشت: هفت نفر از ثبت نام کنندگان با مدرک معادل دکترا و 21 نفر دیگر با مدرک معادل کارشناسی ارشد داوطلب شدند.

وی با بیان اینکه دو برادر دو قلو برای حضور در صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام داوطلبی ثبت نام نهایی کردند، گفت: هشت نفر از شرکت کنندگان با میانگین سنی 30 تا 40 سال، 11 نفر 40 تا 50 سال، هشت نفر 50 تا 60 سال و یک نفر 60 تا 65 سال برای حضور در صحنه انتخابات نام نویسی نهایی شدند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم اسفندماه در ایران اسلامی برگزار می شود.