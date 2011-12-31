فناوریهایی که برای برقراری ارتباط به کمک استفان هاوکینگ می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، "سم بلکبرن" مسئولیت حفظ فناوری را به عهده دارد که طی سالهای گذشته به یکی از مشهورترین فیزیکدانان جهان، "استفان هاوکینگ" امکان داده تا با دیگران ارتباط برقرار کند.

اکنون وی در تلاش است تا مسیر خود را در تکمیل این فناوری ادامه دهد و این بار چالش در پیش روی وی، حفظ و فعال نگه داشتن این صدای مشهور است. وی در گفتگویی با نیوساینتیست درباره فناوری تحت کنترل خود توضیحاتی داده است:

نیوساینتیست: شما از سال 2006 تکنسین "استفان هاوکینگ" بوده اید. در آن زمان مهمترین کاری که باید انجام می دادید چه بود؟

سم بلکبرن: در ابتدا سیستم صوتی وی همواره دچار نقص می شد. تماسهای تلفنی در ساعت یک بامداد با من گرفته می شد و صدایی از آن سوی خط می گفت: استفان نمی تواند حرف بزند، چه کار باید بکنیم؟ از این رو من باید سیستم صوتی او را نوسازی می کردم. یکی از اولین قطعاتی که آن را ارتقا دادم حسگر فروسرخی بود که بر روی گونه استفان قرار می گرفت. پذیرفتن تغییر در چنین قطعات خارجی برای استفان بسیار ساده تر از پذیرش سیستمی پیچیده و کاملا جدید بود زیرا آموختن کار با سیستمی جدید بسیار دشوار می نمود. در آن صورت وی نمی توانست از کسی تقاضای کمک کند زیرا نمی توانست از سیستم صوتی استفاده کند، از این رو به شدت مخالف تغییرات بزرگ است.

* صدای استفان بسیار مشخص و واضح است اما شما فکر می کنید برای حفظ آن مشکلی وجود داشته باشد؟

- فکر می کنم جالب توجه ترین چیزی که در دفتر کار من می توان یافت، جعبه خاکستری کوچکی است که تنها نسخه سخت افزاری از صدای ترکیبی استفان را در خود دارد. کارت موجود در این جعبه متعلق به دهه 1980 بوده و صدای استفان را در خود دارد. این کارت حاوی پردازشگری ویژه و برنامه ای خاص است که می تواند متن را به صدایی تبدیل کند که به صدای استفان شباهت زیادی دارد، اما تنها دو نمونه از این کارتها در اختیار من است. شرکت سازنده این کارتها ورشکسته شد و اکنون هیچکس نمی داند عملکرد این کارتها چگونه است. من تلاش دارم تا آن را کشف کنم اما این کاری بسیار پر ریسک است.

* امکان به روز رسانی این کارتها با استفاده از سیستمهای جدید ترکیب صوتی وجود ندارد؟

- نه. صداها باید کاملا شبیه به صدای استفان باشند زیرا فکر می کنم صدا یکی از منحصر به فرد ترین ویژگی ها برای تعریف هویت "استفان هاوکینگ" است. او می تواند به سادگی از صدای دیگری که واضح تر است استفاده کند که از ساختار روباتیک کمتری برخوردار باشد، اما آن صدا دیگر صدای استفان هاوکینگ نیست.

* استفان دقیقا چگونه ارتباط برقرار می کند؟

- استفان از حدود سال 1986 تا به امروز برای صحبت کردن از فهرستی استفاده می کند که در کنترل یک سیستم رایانه ای است. در اصل یک رایانه سلولهایی را در شبکه ای بزرگ از حروف و واژه روشن می کند و زمانی که واژه درست روشن شد، کاربر نوعی سوئیچ را فشار می دهد. از زمانی که استفان حرکت دستهایش را از دست داد و دیگر نتوانست سوئیش را بفشارد، از حسگر فروسرخی که بر روی عینکش کار گذاشته شده و می تواند حرکات ماهیچه های گونه اش را رصد کند، استفاده کرد.

* زمانی که استفان در اثر پیشرفت بیماری توانایی استفاده از ماهیچه گونه اش را از دست بدهد، چه خواهد شد؟

- استفان به بیماری موتور نورونهای حرکتی مبتلا است که منجر به نابودی پیش رونده اعصاب بدن می شود و در حال حاضر ماهیچه های صورتش تنها ماهیچه هایی هستند که او می تواند به خوبی آنها را کنترل کند اما متاسفانه این کنترل نیز در حال از بین رفتن است. همواره رسیدن این روز پیش بینی شده بود اما استفان همواره فراتر از پیش بینی های انجام شده فعالیتهای عصبی بدنش را حفظ کرده است.

نتیجه این ضعف عصبی کند تر شدن سیستم صوتی است. سرعت سخن گفتن استفان اکنون به یک واژه در دقیقه کاهش پیدا کرده است و در حالی که من در حال ایجاد بهبودهایی در این فناوری هستم، میزان نابودی عصبی به حدی رسیده که اکنون باید فناوری های جدیدتری را جایگزین کنیم. تا کنون سیستمهای رصد حرکت چشم را آزموده ایم. شیوه دیگر اسکن مغزی است که تکنیکهای مختلفی برای استفاده از آن وجود دارد. با این همه در حال حاضر شیوه هایی را مد نظر قرار داده ام که نیازمند تداخلاتی از قبیل جراحی یا تراشیدن سر نباشند.

* آیا استفان به خاطر استفاده از چنین فناوری های پیشرفته ای برای برقراری ارتباط هیجان زده است؟

- این شیوه ها به نظر من هیجان انگیز هستند. اما استفان در برابر چنین رویدادهایی بسیار کله شق است. او فکر می کند باید ثابت کند که هنوز می تواند از این سیستم هیجان انگیز کنونی استفاده کند. نتیجه این است که زمانی که یک متخصص ارتباطی جدید برای معرفی سیستمی ارتباطاتی در اتاق استفان در حال توضیح دادن است، سرعت استفاده او از سیستمی که وی در حال حاضر از آن استفاده می کند، به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند.